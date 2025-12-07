美哈伯德冰川7.0強震恐致堰塞湖 潰壩將釀大洪水
記者高珞曦／綜合報導
據美國地質調查所（USGS）觀測，美國阿拉斯加州、加拿大育空（Yukon）交界處的哈伯德冰川，在台灣時間7日發生規模7.0強震，由於該地區的環境條件可能形成堰塞湖並潰壩，近期前往的旅客務必多加注意。
據USGS觀測紀錄，台灣時間7日凌晨4時46分，這起規模7.0地震發生在阿拉斯加朱諾（Juneau）西北方約370公里處，深度僅10公里。阿拉斯加朱諾市的景點頗受許多台灣乃至全球旅客歡迎，不少郵輪也會經過該地。
前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，本次朱諾附近的地震能量相當於16顆原子彈，也是全球2025年第15個規模達7.0以上的地震事件，附近有名的景點哈伯德冰川（Hubbard Glacier），不同於多數冰川因全球暖化消融，哈伯德冰川現在還在「長大」，且持續向前推進到拉塞爾峽灣（Russell Fjord），當冰川形成「冰牆」堵住拉塞爾峽灣，就會形成堰塞湖，水體隨時都會潰壩外沖，1986年、2002年就發生過潰壩，不只衝擊觀光產業，連帶影響下游海灣的鮭魚商業漁場狀況。
這情景會非常類似於台灣2025年9月以來的花蓮馬太鞍溪堰塞湖、燕子口堰塞湖潰決光景，不可輕忽，尤其喜歡乘輪船到哈伯德冰川賞景的遊客，更要多加小心。
除此之外，郭鎧紋提到，朱諾地區的門登霍爾冰川（Mendenhall Glacier）向前推進會推出低窪盆地，並形成冰川湖，當這些湖水在夏季冰川融冰期間溢過冰磧石，就會在夏天帶來洪災。需要注意的是，雖然該地每年8月左右幾乎都會發生洪水，但近年頻率顯著增加，2023年至2025年甚至有更嚴重的趨勢。郭鎧紋提醒，若民眾要前往該地旅遊，務必隨時注意有關當局發布的警示訊息。
