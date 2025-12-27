美哉聖約翰 李沃源領銜藝術家走入校園

李沃源獲聘為聖約翰科技大學「001號首席顧問」，左起：執行董事曾鴻鍊、畫家李沃源、唐彥博校長。

▲李沃源獲聘為聖約翰科技大學「001號首席顧問」，左起：執行董事曾鴻鍊、畫家李沃源、唐彥博校長。

「美哉聖約翰，共創、共好成果展：藝術家走入校園聯展」26日於聖約翰科技大學校內何兆豐數位藝文中心（電資大樓B1）舉辦開幕活動。執行董事曾鴻鍊、校長唐彥博及校內相關主管與工作團隊出席。活動期間規劃圓桌會議、校園參訪、聯展開幕、藝術家現場揮毫與聯歡晚會等內容，促進教育界、藝術界與USR夥伴之間的深度交流。

本次聯展由兩岸知名畫家李沃源領銜參展。李沃源現任港澳臺美協臺灣主席、中國美術協會理事長，長期致力於推動藝術跨域交流與文化公共性實踐，並於活動期間正式獲聘為聖約翰科技大學「001號首席顧問」，象徵校方以藝術深化校園文化、拓展教學視野的嶄新里程碑。

校方指出，藝術聯展的促成，源於校長唐彥博邀請李沃源來校指導的契機，在短時間內獲得多位藝術家熱情響應，校內教師與行政團隊全力投入展覽籌備，展現高度凝聚力。透過藝術家實際走入校園，讓藝術不再僅止於展示，而是成為教學、對話與共學的重要媒介。

在校園參訪與交流過程中，校方亦向與會嘉賓介紹學校歷史與文化脈絡。聖約翰科技大學前身為上海聖約翰大學，素有「東方哈佛」之稱，來臺後歷經新埔工專階段，轉型發展為今日的科技大學，秉持「德以輔才，學以致用」之校訓精神，持續將人文價值融入技職教育體系。

談及未來規劃，校方表示，將進一步把藝術融入教學與USR行動，下學期規劃相關課程與回學課程申請，並評估將展覽內容納入教學模組，擴大藝術教育的社會影響力。此次聘任李沃源擔任001號首席顧問，亦期盼其在校園藝術活動、跨域合作與文化推廣上提供長期專業引領。

本次聯展除李沃源外，參展藝術家陣容堅強，依藝術團體與職務層級包括：蕭采縈（臺北市山癡畫會理事長）、吳淑真（臺北市山癡畫會副會長）、趙文雄（臺北市八閩美術會理事長）、葉傑生（臺北市南菁書法學會理事長）、郭香玲（淡水八里畫會會長）、陳能梨（中華梨韻創作學會理事長）、簡品淑（中國美術協會理事）、胡翡翠（中國美術協會會員）、姚采穎（臺灣港澳臺美協理事），共同為校園注入豐富而多元的藝術能量。

此次聯展為呈現高等教育深耕計畫與大學社會責任（USR）計畫之執行成果，展期至12月30日，期透過藝術展覽與多元交流活動，展現大學結合藝術、人文與社會責任的實踐能量。

校方強調，未來將持續以開放姿態推動藝術與教育、社會的跨域連結，讓大學成為文化共創、社會共好與世代對話的重要平台。