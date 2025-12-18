美售台標槍飛彈1050枚 搭配今年最新發射器減重4成射程增至4.5公里

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國政府於美東時間17日傍晚，正式宣布價值約新台幣3514億元的8項對台軍售大案，其中海軍「標槍反甲飛彈續購」一案，根據美方公告，包含千餘枚標槍飛彈和70具最新的發射器「輕量化指揮發射單元」(LWCLU)，體積重量縮小的同時，射程更增加近一倍，讓單兵幾乎具有超視距打擊能力。

根據美國國防安全合作局(DSCA)公告，其向台北駐美經濟文化代表處批准出售價值3.75億美元(約新台幣118.2億)的標槍飛彈及相關系統。內容包括1050枚標槍FGM-148F飛彈，以及70套標槍「輕量化指揮發射單元」(LwCLU)。此外還包括LwCLU基礎技能訓練器、飛彈模擬彈、電池冷卻裝置，技術手冊、零備件和技術援助、培訓等。

另外，此案還包括10枚飛彈的「fly-to-buy」飛彈驗收單，代表美軍已親自對此生產批次進行過隨機抽查、驗收試射，證明品質無瑕疵，可以預測這些飛彈能很快地交付給台灣。

值得一提的是，本次軍售還包括70具「輕量化指揮發射單元」(LWCLU)，LWCLU是美軍最新型發射器，以現有「標槍」飛彈射控裝置改進而來，其優異的光學觀測效能，亦可作為獨立的情監偵裝置；美軍2021年曾嘗試以「哨兵」(AN/MPQ-64)雷達模擬器與「前進地區防空指管系統」(FAAD/C2)協助追蹤目標，成功透過連線方式，讓LWCLU瞄準並發射「刺針」防空飛彈。

新的LWCLU和舊有CLU發射器相比，體積縮小7成、重量減輕約4成、電池使用壽命增加5成，而日間與夜間觀測距離分別增加3倍與2倍。且這套射控裝置改良內容，還包括更換長波紅外線感測器、更高解析度的螢幕與整合式握把、新的雷射測距儀與標定器，以及對付遠距目標的衛星標定器等，讓單兵能在4.5公里距離外擊殺戰車，比現有CLU的2.5公里來得遠。

LWCLU今年5月在英國測試時，更一舉命中且摧毀4公里外的模擬目標，刷新該款武器系統的最大有效射程紀錄。RTX公司表示，由於「標槍」在烏俄戰爭中表現出色，因此已規劃於2030年前，實現每年量產900具LWCLU的目標。

