美售台「1武器」引中共警戒？馬準威看正義使命軍演：美日同盟若介入對中共很傷

中共在去（2025）年12月29日起，在台灣周邊多個海空域展開大規模聯合軍事演習，3天內，除了出動逾200架戰機、近30艘共艦及海警船，還在台灣南、北外海發射27枚火箭彈，對區域安全造成衝擊，引發國際關注。對此，淡江大學戰略所助理教授馬準威在風傳媒節目《下班國際線》中接受主持人路怡珍訪問時指出，中共發動這次軍演有2大原因，他表示，這次軍演除了蒐集台灣的反應與周邊參數外，也向外界傳達訊息，中共不僅能封控台灣，還可以阻絕來自外部的美軍和日軍。

馬準威提到，中共向來不希望美國介入台灣問題，但對美國而言，台灣是非常好的籌碼，它明白中共在乎，所以只要美中談判時，美國常會使用「台灣牌」來墊高籌碼，當然有一部分是美國現在的政治精英、還有美國總統川普的幕僚成員認為，如果美國要維持在西太平洋的霸權，大概台灣是不可或缺的地緣戰略重要位置。

海馬士火箭非攻擊性武器，中共為何那麼緊張？

馬準威指出，從2025年的美國國家安全戰略報告發布後，基本上他們把台灣當成樞紐，然後希望提升台灣的軍事能力，達成對中國的威嚇。基於這個背景，川普政府希望能夠大幅度的外銷軍火，所以趕在去年12月賣了一批武器給台灣，那為什麼中共這麼在乎，這批武器又不是攻擊性的武器？以海馬士火箭為例，其作戰範圍半徑約300公里，能覆蓋中國沿海城市如廈門、福州、漳州，但這些地區對中國來講非軍事上非常重要的地位，所以海馬士就是純守勢的武器，但為什麼中共會這麼光火，主要在於額度非常的大。

馬準威透露，在川普第一任期內，對台軍售總額4年累計達143億美元，這已經破歷史記錄。後來的拜登時期雖然很挺台，也只賣了台灣大概2、30億美元的武器，所以這個比例差得非常懸殊，沒想到，在川普的第二任期首批軍售即達114億美元，已經快追到川普第一任期的紀錄。

馬準威指出，在美國總統川普（見圖）的第二任期首批軍售即達114億美元，已快追到川普第一任期的紀錄。（資料照，美聯社）

馬準威提到，中共推算，接下來美方軍售總額一定會超越川普第一任期，這些武器雖是防禦性武器，可是會墊高中國對未來萬一要解放台灣的成本，就是說台灣防禦力越強，對中共來講要拿下這個地方成本越高，這件事就不利於中方在話語上去講，現在統一是他們可以達到的目標，或者是整個台灣問題可控。

馬準威表示，所以整個這個語境跟情勢發展下來，中國就會對美國出售大筆武器給台灣，中方不得不做任何事情，一方面是要達到威嚇美國、表示抗議，另一方面是對內交代，必須對中國內部的民族主義有說法，就是台灣問題美國在插手，可是我是有做事情的。在這兩個因素綜合底下，中國很快發動「正義使命－2025」，那圍台軍演也圍得很近，顯示內部氣氛越來越緊張。

中共軍演不只蒐集情報 馬準威曝背後主要目的 ​

路怡珍提到，中共的「正義使命-2025」對台靠得很近，也要滿足國內聲音，這折射出什麼樣的中美關係？馬準威回應，一切跟去年下半年日本首相高市早苗的「台灣有事論」有關，當台灣問題被牽扯進來時，核心問題是美日同盟是否會介入台灣，如果美日同盟介入，對中共來講是非常致命的傷害，長期以來他們主張要阻卻外部勢力干涉台灣問題的目標，基本上就會被戳破。

馬準威（右）提到，當台灣問題被牽扯進來時，核心問題是美日同盟是否會介入台灣，如果美日同盟介入，對中共來講是非常致命的傷害 。圖左為 《下班國際線》主持人路怡珍。 （陳品佑攝）

馬準威總結道，中國這次軍演傳達的其中一個訊號，除了自己在演訓、蒐集台灣的反應跟周邊參數外，很重要的部分是可以阻卻北邊來源的日軍、跟台灣東邊太平洋部分美國援助的軍隊，也就是中國在做區域拒止的演練。其實它要傳達的訊息是，「我不但能封控台灣、同時可以阻卻來自外面的美軍和日軍」，所以中國本次軍演除了是安撫內部民族主義外，實際上也對國際傳播的一種效果，展示解放軍現有能力與科技進步，能達到區域拒止效果。

