美售台103億戰機零件 戰略學者揭內情

美國五角大廈最新宣布，已批准一項價值3.3億美元（約103億元新台幣）的對台軍售案，將出售戰機備件和維修零件。這是美國總統川普二度上任來，首度對台軍售。對此，戰略學者張競指出，此次對台軍售案，是將許多採購項目硬湊成為金額大到必須向國會通報，基本上是利用遊戲規則的政治操作手法。

據路透引述美國國防部13日聲明指出，駐美國台北經濟文化代表處已請求購買F-16、C-130和經國號（IDF）非標準零組件、備件與維修零件、耗材及配件，及維修與返還支援、美國政府和承包商的技術、後勤支援服務，更強調「這項擬議的軍售符合美國法律和政策。」

據美國國防安全合作局（DSCA）表示，此軍售將增進台灣面對當前及未來威脅時，能維持F-16戰機、C-130運輸機與IDF戰機的戰備狀態，也強調軍售不會改變地區的基本軍事平衡。DSCA更指出，這些裝備將從美國政府庫存移轉，不會對美國的戰備狀態有任何不利的影響。

根據《鏡報》15日報導，戰略學者張競認為，民進黨要靠美國對台軍售當作政治搖頭丸與壯膽強心針；所以累積多個採購項目，硬將金額湊到必須通報國會額度，然後藉由美國宣布對台軍售，敲鑼打鼓地宣稱美國力挺台灣，對美關係又有所提升。

