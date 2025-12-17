美售台111.540億美元武器 8型武器可強化台灣防衛韌性

美售台111.540億美元武器，包含海馬士多管火箭等8型武器可強化台灣防衛韌性 。（資料照片／王烱華攝）

國防部今天（18日）表示，美國政府於美東時間12月17日1730時，就國軍「台灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，總額111億540萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。

國防部指出，本次美政府同意供、售之武器裝備，「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」等5案，均為「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中之案項，國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。

此次美對台軍售項目中，其中M109A7 Paladin「帕拉丁」自走砲是美軍最新型的155mm自走砲，其最大射程可達30里，此外該型自走砲是使用M2 Bradley 步戰車底盤，實現了與現役裝甲部隊的通用後勤，擁有更強的機動性、堅固性與先進的數位化射控系統（GPS、慣性導航、戰術資料鏈），能快速反應、精準打擊。如搭配 M982「神劍」導引砲彈，大幅提升射程至40公里，有效補強陸軍的砲兵戰力，填補國軍現有武器系統的打擊距離的間隙。

國防部強調，美國基於「台灣關係法」與「６項保證」，持續協助台灣維持足夠之自我防衛能力，並快速建立強韌嚇阻戰力、發揮不對稱作戰優勢，是維持區域和平穩定的基礎；國防部對美方決定，表達誠摯感謝。



