美售台3500億軍購 民進黨團：朝野儘快審查1.25兆國防特別預算

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 就當朝野僵持於要不要審查8年1.25兆元國防特別預算，川普政府宣布出售3500億元高額軍售，國防部稱有5案是納入特別預算內，民進黨團幹事長鍾佳濱今(18)日表示，很不容易得到美方軍購案項目，每項都攸關台灣國防安全，希望得到立法院朝野一致僅快納入審議。但對於目前能否順利審議，一方面保持密切關注，也呼籲國家安全不分朝野共同維護。

對於美國今日宣布出售台灣3500億元軍售案，就國軍「台灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，總額111億540萬美元對臺軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。

國防部指出，本次美政府同意供、售之武器裝備，「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」等5案，均為「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中之案項，國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱說，這些編列在行政院8年1.25兆國防特別預算當中，希望未來朝野能一致進行審查。立法院會盡為納稅人看守荷包，嚴審預算，但也認為很不容易得到美方軍購案項目，每項都攸關台灣國防安全，希望得到立法院朝野一致僅快納入審議。但對於目前能否順利審議，一方面保持密切關注，也呼籲國家安全不分朝野共同維護。

對於民進黨立委王世堅稱不副署一事，身為執政黨可能要能忍就忍，鍾佳濱說，上週五，總統便當會，會場中，賴清德逐一詢問每位委員意見，當下也做出全黨團一致支持，對閣揆未來如果需要行使不副署，「王世堅委員當天也出席，也代表認同。至於他所提到的執政黨要能忍則忍，這也是大家認為目前執政黨的處境」，「非常體認王世堅委員的提醒」。

