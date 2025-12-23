美售台82套「滅俄神器」＋2500制導砲彈! 3大戰力超狠 讓解放軍吃「火力牆」

海馬斯火箭彈發射。 圖 : 翻攝自矚望雲霄

[Newtalk新聞] 美國在本月中旬宣佈對台 110 億美元軍售大單，核心主角直指 82 套「海馬斯」火箭砲，再加上配套的 2,500 枚精確制導彈藥。算上之前國軍已經到手的存貨，台灣「海馬斯」總數直接破百，一躍成為全球第二大用戶。

這 2,500 枚精確彈藥，相當於給解放軍堆了一堵帶刺的「火力牆」。海馬斯在俄烏戰場可是憑「快打快撤」的本事，讓俄軍吃了不少初期虧，被某些人奉為「滅俄神器」。

這次美對台軍售的海馬斯到底狠在哪？ 中媒《矚望雲霄》今 ( 23 ) 日分析，它在戰場上有 3 大優點 :

廣告 廣告

MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）。 圖：翻攝自 X

首先：專攻敵軍「要害」的節點殺傷。這次軍售裡藏著硬貨，射程 300 公里的 ATACMS 彈道導彈。這個射程有多嚇人？福建、浙江、廣東的一線港口、雷達站和指揮中心，全在它的打擊範圍裡。

其次：打了就跑的「移動迷宮」。海馬斯用的是輪式底盤，在公路上跑起來飛快。國軍的算盤是：利用島內密集的公路網，玩「快打快撤」的遊擊戰，打一砲就換個地方。

第三：高密度的火力投射。單套海馬斯的發射速度不算頂尖，但架不住數量多、彈藥足。2,500 枚精確彈藥如果集中投放，確實能在短時間內形成火力壓制，給登陸作戰製造麻煩。這也是台灣敢花大價錢買的核心原因，想靠「堆彈藥」解決來犯的解放軍。

美軍ATACMS遠程導彈可用海馬斯系統發射。 圖：翻攝自X／Battles Insight

不過，國軍在防衛上也要注意解放軍可能採用的 5 套「組合拳」反制 :

首先是被掐斷信號的「失明危機」。海馬斯之所以打得準，全靠頭頂的 GPS 衛星指路。解放軍的電子戰干擾能力具備了「全頻帶壓制」的水準。

其次，美國陸軍戰術導彈雖然飛得快，但彈道相對固定。中國的紅旗-9B/C 和從俄國買來的 S-400，就是專門對付這種戰術彈道導彈和制導火箭彈的。

中國透過對 S-300 進行「逆向研發」，最終推出國產的「紅旗-9 」防空系統。 圖：翻攝自 藍星筆記

第三、兩岸的「火力代差」。解放軍的 PHL-191 型火箭砲，其 370 毫米制導火箭彈還是火龍系列，射程和威力都能對付海馬斯。

第四、解放軍的無人機「死神之眼」。一旦解放軍搶到制空權，「雙尾蠍」、「翼龍」、 「彩虹」等察打一體無人機，可能用長滯空時間獵殺海馬斯。

第五招：資訊「全封鎖」，把島變成「孤島」。這是最狠的一招，斷了海馬斯的「體系支撐」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「歐洲軍團」保障烏安全! 11國表態要出兵維和 為停火帶來新折衷方案

日本將重啟全球最大核電廠! 距東京僅220公里 近70%居民感到憂慮

中國的察打一體無人機。 圖 : 翻攝自矚望雲霄

美國在本月中旬宣佈對台 110 億美元軍售大單，核心主角直指 82 套「海馬斯」火箭砲。 圖 : 翻攝自矚望雲霄