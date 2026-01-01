美售台F-16V莢艙 能追蹤殲-20

大陸圍台軍演甫落幕，五角大廈去年12月31日就公告，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將生產55具名為「軍團莢艙」（Legion Pod）的紅外線搜索追蹤系統莢艙。該莢艙是配合台灣新購F-16V（BLK70）戰機研發的最新款，能偵測追蹤大陸殲-20等匿蹤戰機之紅外線信號。

五角大廈指出，此合約上限金額為3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），簽約時已核定動支1億5730萬美元。據聲明，「合約內容包含採購並交付55具紅外線搜索追蹤（IRST）軍團強化感測器（Legion Enhanced Sensor）莢艙、處理器、莢艙容器以及處理器容器，以滿足台灣空軍急迫的作戰能力需求。」

五角大廈補充說，合約相關生產工作將在佛羅里達州奧蘭多進行，預計於2031年6月全數完成。

去年12月17日，五角大廈公布，將向台灣出售總額逾111億美元的武器裝備，是歷來規模最大的對台軍售。29日，大陸東部戰區即無預警宣布，啟動新的圍台軍演。而陸媒《環球時報》明指，此次軍演主要針對美方軍售案。

2023年8月，五角大廈首次宣布，將對台軍售配備在F-16V（BLK70）戰機上的「紅外線搜索追蹤系統」與相關設備，預估總額達5億美元。當時曾引起大陸反彈，並宣布對洛馬公司實施制裁。2024年7月，我國防部公告的決標資訊顯示，台美已簽署上述「軍團莢艙」等17項相關設備。

國防部先前指出，美方同意供售的「軍團莢艙」，可進一步強化新型F-16V戰機對遠距目標偵測追蹤能力，尤其是針對雷達截面積很小的共軍殲-20戰機等「匿蹤戰機」，採取紅外線、紫外線等光電訊跡的偵測，可以將所謂的「隱形戰機」打回原形，大幅提升國軍F-16V戰機空中作戰效能。

我國向美採購66架新型F-16V，原訂2024年首批交機但至今仍未交付。近日，首架F-16V在美國首飛成功，預計今年第3季，第一批10架F-16V可望抵台。