美售台F-16V IRST莢艙 專家指為反匿蹤殺手鐧

海巡人員廣播，「你的行動已影響我國海域秩序以及安全。」

中共12月31日宣布結束第7次環台軍演，海巡署釋出海巡、海軍艦艇在洶湧海面上堅定監控與驅離共艦的畫面。不過有軍事粉專紀錄下，中共054A型護衛艦「宜興艦」面對我海軍繼光艦攔截、無法突破時，透過無線電廣播統戰，大吃我國豆腐。

共軍宜興艦廣播內容提到，「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。」

國防部公布，31日一整天偵獲3架次共機、17艘共艦與8艘公務船在台海周邊活動，還有2顆空飄氣球擾台，在下午4時與晚間10時現蹤在台中外海空域。

而共軍這回發射27枚PHL-191火箭彈，分別落在我24海里內及周邊。國防部前聯合情研中心副主任孫秉中研判，共軍射擊的彈藥應是370公厘火箭彈射程約300公里，且由於彈著點相當集中、相當於精準打擊，認為未來該類型遠程火箭將取代短程彈道飛彈，成為攻台的主要火力。然而目前國軍的防空反制能力，多半仍是因應飛彈，而非大量、密集的火箭彈。

前飛彈指揮部計畫處長周宇平分析，「遠程火箭它還是有一些所謂的慣性導航，或者是衛星導航之類的這個裝置。我們未來是不是能夠做一些相對的反制，也就是說做一些干擾，就會讓它的精準度下降。」

另外，共軍東部戰區宣傳片中，疑似出現殲-20匿蹤戰機飛越恆春機場周邊空域片段。剛好美國五角大廈公告，洛克希德馬丁公司再獲得一份總價上限3億多美元、涉及對台軍售的合約，是55具配備在F-16V戰機的「紅外線搜索追蹤IRST」莢艙，並強調該筆採購是為了滿足台灣的「緊急作戰需求」。

國防院中共政軍與作戰所副研究員舒孝煌說明，「改善一些就是對於四代戰機，在面對匿蹤戰機的時候的一些劣勢。如果說配備這種莢艙，它可以把偵測距離大約恢復到可能就是60公里以上、70公里。」

軍事專家解釋，傳統雷達較難鎖定具備匿蹤功能的戰機，而IRST是偵測紅外線熱源，能被動搜索敵機，不僅不會發出雷達波、暴露自身位置，也不會受到電子干擾影響，被視為F-16V戰機的「反匿蹤」殺手鐧。