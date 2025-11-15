美售德「標2」、「標6」飛彈 將由F127巡防艦搭載

記者賴名倫／綜合報導

美國國防安全合作局（DSCA）14日宣布，美國務院批准向德國出售173枚「標準6型」（SM-6）及577枚最新版「標準2型」（SM-2）防空飛彈；預計將由新世代F127級「防空構型」（AAW）巡防艦搭載，搭配神盾戰鬥系統（AEGIS），大幅提升海基防空戰力。

DSCA表示，這項總值上看35億美元（約新臺幣1075億元）的軍售案，內容涵蓋173枚「標6」Block I批次增程型、最多577枚「標2」Block IIIC艦載防空飛彈，配套的MK 21 Mod 3、MK 13 Mod1發射箱，以及相關測試、訓練、運輸及後勤支援項目；未來將由製造商RTX（原名雷神）集團提供技術服務，協助德國海軍將其整合至F127巡防艦，提升艦隊防空效能。

結合神盾戰系 提升海基防空戰力

軍聞網站「Breaking Defense」報導指出，「標6」被定位為一款多用途武器，兼具防空、反艦與飛彈防禦效能，可用於攔截空中目標、水面艦艇與彈道飛彈；而「標2」則是一款經實戰驗證的可靠武器，具備140公里有效射程，足以對抗2萬公尺以下的各式目標，可為艦隊提充沛的防空保護傘。

報導說，儘管最終採購數量與總額尚未定案，不過德國海軍先前已於2024年12月與蒂森克虜伯海事系統公司（TKMS）簽約，委託研發並建造數艘F127級巡防艦；而TKMS也於今年10月宣布，決定在該級艦上配備RTX研發的AN/SPY-6雷達，未來這批飛彈交付後，則可望由該艦搭載與搭配神盾戰系提升防空戰力；此外也不排除將用於擔負海基飛彈防禦任務，提升應對當前與未來威脅的嚇阻效能。

美國同意向德國出售「標6」、最新版「標2」防空飛彈，可望大幅提升F127級巡防艦防空戰力。圖為該艦發射飛彈示意圖。（取自德國海軍網站）

「標6」性能優異，可兼用於防空、反艦與飛彈防禦，讓F127級巡防艦具備一定程度的海基飛彈防禦戰力。（取自RTX公司網站）

「標2」防空飛彈曾在紅海護航行動中締造攔截成果，展現優異防空戰力。圖為美軍試射「標2」。（取自DVIDS網站）