美售F-16 BLK70戰機 最快明年第3季抵台

空軍向美採購F-16C/D Block70戰機首架出廠的六八三一號機，在美東時間廿九日下午一時許，由格林威爾當地機場升空執行首次試飛任務，飛行時間約五十分鐘後平安降落。據指出，產線上已有近十架總裝完畢準備接續測試，如一切順利，第一批戰機預估可在明年第三季飛回台灣。

我國在二○一九年以「鳳翔專案」為名，編列二四七二億元特別預算向美採購六十六架F-16C/D Block70，歷經生產線搬遷、新冠疫情及俄烏戰爭等影響，加上系統、電戰裝備整合等問題，導致製造、交機多次延宕，今年三月底首架六八三一號機出廠典禮後，近八個多月無後續測試進度，引發國內諸多爭議。

美方軍機遲未交貨，讓賴政府提出的一點二五兆的特別預算引發爭議。立法院程序委員會昨天討論本周五院會議程，預算規模達一點二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」草案，第五度未列入院會議程。

國民黨立法院黨團書記長羅智強說，賴清德總統到立院報告並接受諮詢，就可以開始審查。行政院回應說，中國正進行非理性挑釁軍演，在野黨團持續忽視國家利益，令人遺憾。

