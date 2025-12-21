美商務機墜毀起火釀7死 前NASCAR傳奇賽車手一家罹難

NASCAR賽車手葛瑞格・比福（Greg Biffle）一家乘坐的商務噴射機在美國北卡羅來納州墜毀起火，機上共7位乘客皆不幸罹難。 圖：翻攝自 X @AvadhrajSi18492

[Newtalk新聞] 美國北卡羅來納州史泰茲維爾（Statesville）18 日上午發生嚴重空難，一架塞斯納 Cessna 550 型商務噴射機自史泰茲維爾地區機場起飛後不久，在嘗試返航時墜毀並起火燃燒，造成機上 7 人全數罹難。美國國家賽車協會（NASCAR）證實，死者包括 55 歲的前 NASCAR 知名車手葛瑞格・比福（Greg Biffle）。

綜合《路透社》與《美聯社》報導，北卡羅來納州公路巡警指出，該架 1981 年製造的雙引擎商務機於當地時間上午 10 時左右起飛，原定飛往佛羅里達州，但在多雲並伴隨細雨的惡劣天候下，起飛不久即嘗試折返，最終於跑道附近失事。墜機後飛機發生嚴重火災，現場冒出巨大火勢。

當局表示，罹難者身分已由家屬與相關單位確認，包含比福本人，其妻克莉絲蒂娜（Cristina）及子女萊德（Ryder）、艾瑪（Emma），另有丹尼斯・達頓（Dennis Dutton）及其子傑克（Jack），以及畢夫勒友人克雷格・沃茲沃斯（Craig Wadsworth）。該架飛機登記於一家與畢夫勒有關聯的公司名下。

據《路透社》引述 Field Level Media 資料表示，比福在 20 年職業生涯中共贏得 19 場 NASCAR 盃系列賽勝利，最後一次出賽為 2022 年塔拉迪加舉行的 Geico 500，並於 2023 年獲選為 NASCAR「75 位最偉大車手」之一。

北卡羅來納州共和黨籍參議員湯姆・提利斯（Thom Tillis）也發表聲明哀悼，稱比福不僅是賽道上的傳奇人物，也長期投入公益。他提到，在颶風海倫重創北卡州西部期間，比福曾動用私人直升機參與救援行動，協助撤離受困民眾並提供關鍵支援。

