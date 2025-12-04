美商務部稱台將訓練美勞工 政院：台美磋商未談到

清晨時分，台東太麻里溪出海口砲聲隆隆，原來是國軍第二作戰區實施火砲實彈演練，各式機槍、迫擊砲、榴彈砲和M60A3戰車，接連朝海面射擊，場面震撼到連窗戶都在震動。

國軍展現戰力，但台海情勢仍緊張，尤其是中國國家主席習近平曾表態，共軍要在2027年前具備武力攻台能力。總統賴清德接受《紐約時報》舉辦的「DealBook Summit」視訊專訪時強調，會做好應對準備。

總統賴清德說：「我們必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備。」

賴總統更強調，提出1.25兆國防特別預算，就是希望以備戰來避戰。

美國財政部長貝森特表示，「美國是中國的盟友，這種關係沒有改變。」

記者追問，「是中國不是台灣嗎？你說是中國。」貝森特回應，「也包括台灣，關係沒有改變。」

除了台海局勢變化，台美經貿合作也是焦點。賴總統表示，政府支持台積電等半導體產業到美、日、歐洲，也願意幫助美國再工業化，另一方面，台美關稅談判仍在進行，美國商務部長盧特尼克3日拋出，台灣會幫助訓練美國當地勞工，引發關注。

美國商務部長盧特尼克說道，「台灣投資金額越大，他們就越會協助訓練美國勞工，把供應鏈帶進美國。」

行政院發言人李慧芝說：「企業到美國生產營運，如果在當地訓練勞工的話，這也是很自然的事。」

行政院回應，企業在當地訓練勞工很自然，更重申，台美磋商沒有針對訓練勞工議題交換意見，目前仍持續在爭取調降稅率跟232關稅待遇，未來會適時對外說明。