美商務部長再放話！ 「台積電在美國投資將超過2000億美元」

美國對等關稅衝擊多國產業，台灣目前暫行對等關稅稅率為20%，目前台美關稅協議談判已進入最後階段，台積電在美投資規模備受關注。美國商務部長盧特尼克11日指稱，他認為川普政府將讓台積電在美設廠投資金額超過2000億美元，創造3萬個工作機會。台積電回應，不予評論、以公告為主。

美國前總統拜登在2022年頒布《晶片法》（CHIPS Act），多家晶片公司承諾在美國投資大約4000億美元建廠，包括英特爾和台積電在內皆可取得數十億美元的補助，美國總統川普則揚言課徵半導體關稅，藉此促使晶片製造回流美國。

盧特尼克11日接受美國財經媒體CNBC專訪，他被問到《晶片法》祭出獎勵一事時批評，拜登政府提供台積電60億美元左右的補助，結果台積電在美國蓋了價值600億美元的廠房「那不對」，後來台積電投資提高到1600億美元。

盧特尼克還說：「我認為，我們會讓他們在美國設廠投資超過2000億美元，創造3萬個工作機會，這才是我們應該做的事。」台積電今年3月初宣布將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及1間研發中心，這使得台積電在美國總投資額達到1650億美元。

「亞洲科技」報導指出，盧特尼克並未解釋他口中的2000億美元是如何估計出來的，而除非有正式宣布，否則這只能算是未經證實。盧特尼克3日接受CNBC採訪時表示，台積電宣布將增加投資1000億美元，總投資額達1650億美元。他並暗示，台灣在美投資規模最終可能超過3000億美元。

川普今年8月在白宮放話宣稱，將對輸美晶片、半導體開徵稅率高達100％的關稅，但如果企業在美製造半導體「就沒有關稅」。川普當時也曾聲稱，台積電正對美投資2000億美元，外界視為是川普誇大的說法。