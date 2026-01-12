美商務部長大爆內幕 川普如何逼台積電擴大赴美投資

盧特尼克（左）大爆川普（右）如何逼台積電擴大赴美投資內幕。（翻攝X／@howardlutnick）

美國商務部長盧特尼克表示，台積電除了目前進行中的1,650億美元投資以外，還會在美國再加碼擴產，因為美國去年就曾經以違反DEI條款為由，成功促使台積電在美國擴產金額追加1,000億美元。

美國商務部長盧特提克近日公開爆料指出，台積電在美國的投資金額除了規劃中的1,650億美元以外，將會再加碼投資，他並透露表示，美國去年就以違反DEI（多元、公平及包容）條款為由，成功促使台積電追加1,000億美元在美國擴產。

盧特尼克8日在接受Podcast節目專訪時批評，前美國總統拜登時期的晶片法案不合理，為什麼要給台積電60億美元？他的市值有1兆美元啊！拜登的作法是課徵100％關稅，使台積電同意在美國設廠，美國也不必提供那60億美元的補助。

盧特尼克指出，川普的做法還包括告訴台積電，你簽了合約，裡面有20多頁涉及多元、平等和包容的條款，台積電依照條款必須聘用一個盲人承包商，還要有跨性別、女同志工程師。想想看台積電的情況，台灣有多少女性曝光機工程師？更別提性傾向，他們全都是男性，等於違反DEI條款。

盧特尼克說，很多人以為共和黨人會直接撕掉DEI條款，但我們不是那種共和黨，他讀了合約以後，對台積電指出DEI條款上違約的部分，例如未在無塵室晶圓廠設置托兒中心，美方於是提出條件，如果台積電能加碼投資1,000億美元蓋廠，那所有DEI條款可以一筆勾銷，雙邊於是達成協議。至於台積電會加碼投資美國多少錢？盧特尼克表示會讓台積電自己宣布，他們的投資規模會比這（1,650億元）更高。

