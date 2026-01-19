美商務部長宣布可能對記憶體課100%關稅 這兩家台廠恐遭殃

美國商務部長盧特尼克日前宣布，不在美國生產的記憶體廠商將面臨100%關稅。（圖：取自Kingston官網）

川普政府可能將對沒有在美國生產的記憶體徵收100%關稅，外媒報導指出，這項關稅威脅最有可能首當其衝的將是南韓的三星和SK海力士，台灣的南亞科和華邦電也可能面臨這個麻煩。(請聽AI報導)

美國商務部長16日在出席美光紐約州新廠動土典禮時宣布，不在美國生產的記憶體製造商將可能面臨100%關稅，這將是美國首次特別針對DRAM供應商祭出關稅措施。

外媒報導指出，目前唯一有在美國生產、或至少有意生產DRAM晶片的大公司只有美光。因此，如果川普政府要是真的對記憶體產業課稅，許多主流廠商都有可能面臨這100%關稅，這對許多廠商而言可能會是致命一擊，而其中首先可能中招的會是三星。

雖然三星宣布多項有關前段和後段製程的半導體承諾，但尚未計劃在美國建造記憶體廠。同樣地，SK海力士雖然近期宣布在印第安納州的40億美元投資承諾，但DRAM生產線並未包含在內。而南亞科和華邦電也在DRAM供應鏈中占有重要地位，因此也可能面臨這項記憶體關稅。(以上新聞楊清緣編輯，AI播報)