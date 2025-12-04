美商務部長打臉行政院？ 盧特尼克：台灣將訓練美國勞工

美國商務部長盧特尼克4日對CNBC表示，台灣將訓練美國勞工，但1日行政院經貿辦總談判代表楊珍妮還否認這個協議，盧特尼克也透露希望台灣投資美國金額3千億美元。（圖片來源／翻攝CNBC新聞）

行政院經貿辦總談判代表楊珍妮1日在立法院備詢時澄清，台灣沒有答應美國幫他們訓練技術人員，「這不是在我們談判條件之一」，但今天美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受美國財經媒體CNBC採訪時指出，協議是否包括由台灣訓練美國勞工生產先進半導體時表示「當然，他們（台灣）會訓練美國勞工。」

盧特尼克表示，談判還在進行中，台積電宣布將增加投資1000億美元（約新台幣3.1兆元），總投資額達1605億美元。美光科技（Micron Technology）及德州儀器（Texas Instruments）也追加投資。

行政院才說「沒有」，美商務部長說「有要幫美國訓練勞工」

「我認為，如果我們與台灣達成協議，（投資金額）還會更高」，盧特尼克表示，台灣的投資總額達3000億美元左右。

被問到，協議是否包括由台灣訓練美國勞工生產先進半導體時表示，「當然，他們也會訓練美國勞工。最終目標是將供應鏈轉移到美國。在美國生產半導體及藥品，訓練美國人從事這些工作。讓整個供應鏈都留在美國。這就是我們全部的目的。」

11月26日，當時《路透社》引述知情人士說法報導，根據這項安排，台積電等台灣企業將挹注新資金及派遣員工，藉此拓展美國事業版圖及訓練美國勞工，台灣也將協助華府利用台灣技術知識打造科技園區基礎設施。雖然行政院在1日的時候否認，但顯然《路透社》消息來自美國商務部。

是否導致技術轉移？對美不能無限上綱

「這就令人擔心嘛，因為雖然我們的這個談判代表有講說不包含這一部分…」國民黨立委牛煦庭4日早上在立法院被媒體問起時回應。

牛煦庭說，「當然會對台積電造成人力上的負擔，我覺得不只是人力上的負擔跟成本的再次提升，因為成效是否如同預期，這個也都是問題，那我更擔心的是會不會在訓練的過程之中，它是如何進一步轉（技術）。」

他表示「我們之所以希望這個關稅的談判能夠更公開、更透明就是希望在由問責的過程中，去明確化我們這邊的底線，我們當然要跟美國保持一個很好的關係但是也不能無限上綱、雙手捧上。」

(原始連結)





