美商務部長捲入艾普斯坦檔案「似曾登島」 兩黨議員籲辭職呼聲漸增

美國商務部長盧特尼克出現在美國司法部最新公布的「淫魔富豪」艾普斯坦相關檔案中，已面臨兩黨要求辭職的壓力，就連同屬共和黨的議員都傳出要他下台的呼聲。

美國政治新聞網站Politico、《衛報》報導，共和黨聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）週一（2/9）呼籲商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）辭職，理由是他與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）之間的關係。馬西與盧特尼克同屬共和黨。

馬西曾參與起草強制公開「艾普斯坦檔案」的法律。他週日接受CNN訪問時表示，盧特尼克作為總統川普（Donald Trump）的堅定盟友，「有很多問題必須交代」。

馬西說，盧特尼克「應該讓總統的日子好過一點」，「乾脆辭職」。馬西也提及艾普斯坦醜聞曾重創英國政壇，導致查爾斯國王的弟弟安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）失去王子頭銜，前英國駐美大使曼德森（Peter Mandelson）也因此被撤職。

馬西補充說：「如果這是在英國，他（盧特尼克）早就已經下台了。」

對此，美國商務部發表聲明，聲稱「這不過是傳統媒體的拙劣嘗試，企圖轉移外界對本屆政府政績的關注」。聲明稱：「盧特尼克夫婦於2005年認識艾普斯坦，此後14年間與其互動極為有限。」

民主黨參議員席夫（Adam Schiff）週一也發表聲明，指控盧特尼克對於和艾普斯坦的關係「說謊」。

盧特尼克先前試圖淡化與艾普斯坦的關係，去年曾宣稱他早在2005年就發誓不再與艾普斯坦同處一室。但最新公布的文件顯示，他此後仍與艾普斯坦持續往來，2012年還曾與艾普斯坦討論前往他位於加勒比海的小島。

艾普斯坦在加勒比海擁有兩座小島，包括「小聖詹姆斯島」（Little St. James）與「大聖詹姆斯島」（Great St. James），據稱艾普斯坦在這些島嶼上提供未成年少女給政商名流。

艾普斯坦早在2008年就因教唆未成年少女賣淫而被判刑13個月。

席夫在聲明中表示：「盧特尼克對於與一名已定罪的兒童性犯罪者之間的商業往來說謊，令人嚴重質疑他的判斷力與道德操守。盧特尼克不適合擔任我們的商務部長，應立即辭職。」

針對外界的審視，白宮發言人德賽（Kush Desai）並未正面回應，但表示川普總統「組建了現代史上最優秀、最具變革性的內閣團隊」。

他說：「整個川普政府，包括盧特尼克部長及商務部，仍專注於為美國人民交出成果。」

