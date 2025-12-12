美商務部長提川普談判目標 台積在美投資逾2,000億美元

台積電（2330）在美投資規模備受關注，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）11日接受專訪時表示，他認為川普政府將讓台積電在美設廠投資金額超過2,000億美元，創造3萬個工作機會。此金額高於目前已知的1,650億美元。

在CNBC於11日播出的專訪中，盧特尼克表示前拜登政府提供台積電60億美元補助，結果台積電在美國蓋了價值600億美元的廠房，「我們覺得那不對」，後來台積電將投資額提高到1,600億美元，「我認為，我們會讓他們把在美國設廠的投資額提高到2,000億美元以上，創造3萬個工作機會；這才是我們應該做的事。」

他重申，政府花的是納稅人的錢，所以都要用來創造就業、照顧到人民，這才合理。但他未說明是否已向台積電提出這項要求。

盧特尼克本月3日也曾接受CNBC專訪，當時他表示，美國期待台灣在美台貿易談判中做出大型投資承諾；他暗示希望的數字可能超過3,000億美元。針對美台貿易談判，盧特尼克表示，川普政府的目標是將半導體製造業帶回美國。

他還說，美光和德儀在美國的投資比台積電更多，「所以我們算一算，（台灣）應該在美國投資3,000億美元。我認為，等我們與台灣達成最終協議時，這個數字會更大」。

盧特尼克沒有說明台積電的投資計畫，是否已計入美方希望台灣承諾投資的總額之中。台積電起初規劃在亞利桑那州興建三座晶圓廠，3月初宣布將對美國加碼投資至少1,000億美元，用於興建三座晶圓廠、兩座先進封裝廠及一間研發中心，因此在美投資總額達1,650億美元。

美國總統川普先前也曾幫台積電「加碼」投資，例如在8月時也曾宣稱，台積電在亞利桑那州投資總額將達到3,000億美元，引發各界關注，不過，當時台積電重申美國的投資計畫仍是3月初宣布的版本。

川普重返白宮以來關稅措施不斷，包括對特定產業課徵關稅，盼藉此促進製造業回流。他揚言課徵半導體關稅，但表示若承諾在美設廠或正在設廠，則可豁免。

