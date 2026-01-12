美商務部長曝台積電「多投資千億美元」內幕 暗示還會再加碼

投資換撤銷違規，美商務部長爆料台積電「加碼千億美元」內幕。

台積電在美總投資金額規劃1650億美元（約新台幣5.21兆元）。美國商務部長盧特尼克接受專訪爆料，台積電去年3月加碼投資美國1千億美元，是因為違反DEI（多元、公平及包容）條款，美國政府因此成功促使台積電追加1000億美元（約台幣3.15兆）建廠換取免罰。他還暗示台積電有望再加碼。目前台積電未回應。

台積電起初宣布投資美國650億美元在美國亞利桑那州設廠，去年3月加碼1千億至1650億美元，預計興建三座晶圓廠、兩座先進封裝設施，以及一間主要研發團隊中心，創下美國史上規模最大的單項外國直接投資案。

美國商務部長盧特尼克最近接受熱門節目All-in Podcast專訪，再次提到台積電。他說，台積電去年3月加碼投資美國1千億美元，是因為違反DEI條款，依規定台積電必須聘請盲人、跨性別及女同志工程師，但台積電的員工幾乎都是男性。他指出，自己讀了合約後，直接對台積電指出DEI條款違約的部分，例如未在無塵室晶圓廠設置托兒中心。他說，美國政府因此提出條件，加碼投資可以一筆勾銷DEI違規，成功促台積電追加1000億美元（約台幣3.15兆）建廠。「台積電違規在先，美國才會提出條件。」

所謂DEI條款是Diversity（多元）、Equity（公平）與 Inclusion（包容）三個詞的縮寫。盧特尼克並對台積電後續投資的金額賣關子，表示「我會讓台積電自己去宣布，他們的（投資）規模還會比這（1650億美元）更高。」