美商務部長爆料台積投資內幕 徐巧芯要「最難纏」的鄭麗君說明

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日在訪談中，爆料台積電去年3月加碼投資美國1千億美元內幕。對此，國民黨立委徐巧芯直言，最難纏的談判對手鄭麗君，要不要出面說明？

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日在訪談中，爆料台積電去年3月加碼投資美國1千億美元，是因為違反DEI條款，依規定台積電必須聘請盲人、跨性別及女性工程師，但台積電的員工幾乎都是男性，美國政府因此提出條件，加碼投資可以一筆勾銷DEI違規。

台積電原本投資美國650億美元，但於去年3月加碼1千億至1650億美元，預計興建三座晶圓廠、兩座先進封裝設施，以及一間主要研發團隊中心，創下美國史上規模最大的單項外國直接投資案紀錄。

盧特尼克最近接受節目All-in Podcast專訪時，除了爆料台積電點頭擴增千億美元投資的內幕，還暗示台積電有望再加碼，規模比先前（1650億美元）更高。盧特尼克沾沾自喜表示，台積電違規在先，美國才會提出條件。

國民黨立委徐巧芯12日在《新聞大白話》表示，前人種樹，現在不是後人乘涼，是要把樹移植到國外。民進黨常常攻擊國民黨過去的執政，但台積電當時是在蔣經國等人扶植下，長遠看到產業發展。今天希望好的基礎能發揚光大，不是變成別人的工具，為了能過境美國，而必須接受負面的條件。

徐巧芯直言，最難纏的談判對手鄭麗君，要不要出面說明？

根據總統府2025年3月6日新聞稿，台積電董事長魏哲家於記者會表示，台積電除了臺灣以外，到每一個地方蓋生產線都是為了回應客戶的需求，無論到日本、德國、美國等國家都是如此。如今對美擴大投資，正是因為美國客戶需求量非常大，在此重大投資計畫決定前，他們做過非常多的分析，發現台積電原本的擴展計畫在美國並不足夠，雖然也有其他考量，但最主要的原因是為了回應客戶需求。

