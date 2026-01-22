美商務部長直呼俞大㵢「大使」 林佳龍：關稅談判就是主權行為

外交部長林佳龍稱美國已將台灣視為國家。(資料畫面)

台美關稅拍板，台灣爭取到對等關稅15%不疊加及最惠國待遇稅率，外交部長林佳龍今（22日）接受專訪時指出，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在與駐美代表俞大㵢見面的第一時間就稱呼他為「Ambassador Yu（俞大使）」，「其實美國已經把台灣視為國家，因為關稅談判就是主權行為」。

行政院副院長鄭麗君率團前往美國進行台美貿易協商，經過長時間溝通，正式確認對等關稅降至15％不疊加，以及「232關稅」最優惠待遇。針對台美關稅談判團隊的表現，外交部長林佳龍今（22日）接受專訪時指出，談判團隊24小時都在備戰狀態，十分辛勞。

林佳龍也透露，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在與駐美代表俞大㵢見面的第一時間就稱呼他為「Ambassador Yu（俞大使）」，因為「美國其實已經將台灣視為國家，關稅談判就是主權的行為」，所以他很自然地就稱呼俞大㵢為大使。

林佳龍指出，因談判時的簽署背景是商務部，所以中國「氣得跳腳」。他認為，此次協商不只是關稅談判，也涉及到主權行為，因此台灣不只贏得關稅談判，更創造多贏，包含投資、得到安全、台美之間關係更密切，以及在外交上更加分。





