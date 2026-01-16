美商務部長稱台灣將投資美國5千億美元? 龔明鑫釋疑：蘋果和橘子不能一同比較

美商務部長宣布台灣投資美國5000億美元，經濟部長龔明鑫解釋，FDI與國家信保兩者是蘋果與橘子，不宜加總在一起。吳馥馨攝



台美關稅談判宣布底定，美國商務部長盧特尼克宣稱，台灣將投資美國5,000億美元，且有4成半導體移回美國生產，這與我方宣布的企業自主投資2,500億美元，信用保證融資2,500億美元截然不同。對此，經濟部長龔明鑫今（16）日特別釋疑，「企業自主投資的FDI」以及「政府信用保證支持」兩者意義不同，不好加總在一起，就如同蘋果與橘子不能一同拿來比較。

至於美方宣稱，台灣半導體等企業投資美國後，將有4成的半導體產能移往美國生產。龔明鑫則表示，按此投資方向估算，5奈米以下先進半導體製程到了2030年將有85%留在台灣生產，移往美國的是15%；到了2036年，這項比重將變成台灣生產80%，20%在美國生產。

至於盧特尼克宣稱的4成先進半導體移往美國生產；龔明鑫表示，「說實在的，我也不知道他怎麼算」，但美國除了台灣半導體業者赴美投資，也有其國內的英特爾，以及韓國的三星、海力士，以及美光公司都會投資美國，或許「把這些都算進去了」。

行政院副院長鄭麗君與經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮在美國時間15日晚間8時、台灣時間16日上午9時在華府召開記者會，說明台美關稅談判底定及初步共識，龔明鑫則緊接著在上午10時30分進一步說明談判結果並受訪。

不過，針對台灣對美國投資承諾的部分，消息發布以後，各界解讀不同。美方堅稱台灣對美投資5,000億美元，鄭麗君則說明是2,500億美元的企業自主投資（FDI）以及2,500億美元的國家信用保證支持。

面對一個協議、各自解讀，龔明鑫進一步說明兩者之間差異；他舉例，一間公司若赴美投資，自有資金充足，或能直接從股票市場增資，這類企業就要用向銀行融資了。但有些公司的投資案，可能只拿出30%現金，另外70%就要靠融資，若公司有足夠擔保品就能順利獲得銀行融資，但若擔保品不足時就需要保證。

而保證可以有許多類型，由國家出面進行融資保證就是一種，國家出面信保也有助企業從銀行端取得融資，且利息成本也有望減免。

龔明鑫表示「蘋果就是蘋果，橘子就是橘子」，就如同投資就是投資，「金融保證支持」和「FDI（直接投資）」還是不同的，兩者不太適合加起來看。

至於企業自主投資2,500億元有哪些組成，龔明鑫只表示，包括半導體、AI伺服器，以及能源3大塊。但3大領域的投資金額各為多少？龔明鑫沒有進一步說明，只表示，既是企業自主投資，就應由企業自行宣布。但他承認，2,500億美元中有包括國營事業投資，至於其體是油、電、糖、水中的哪一家企業，以及是否是天然氣管線投資等，龔明鑫都沒有進一步透露。

