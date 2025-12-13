美商務部長稱在美投資將超過2千億美元 台積電不評論：以公告為主

美國商務部長盧特尼克。 圖：翻攝自盧特尼克Ｘ

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）先前多次抱怨美國晶片產業外移到台灣等地，並強調現在許多晶片公司都在回流美國，而台積電在美投資規模受到全球關注，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）12日接受美媒專訪表示，他認為川普政府將讓台積電在美設廠投資金額超過2000億美元，創造3萬個工作機會。台積電回應，不予評論、以公告為主。

盧特尼克12日接受美國財經媒體CNBC專訪時提及，前拜登政府提供台積電60億美元左右的補助，結果台積電在美國蓋了價值600億美元的廠房，盧特尼克直呼：「我們覺得那不對。」並指出，後來台積電投資提高到1600億美元，他認為川普政府將讓台積電在美設廠投資金額超過2000億美元、創造3萬個工作機會「這才是我們應該做的事。」

廣告 廣告

對此，台積電維持過往低調，表示不予評論、以公告為主。台積電為全球最大晶圓代工廠，繼原本規劃在美國亞利桑那州興建3座晶圓廠後，3月初宣告將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3兆2915億元），用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及1間研發中心，這使得台積電在美國總投資金額達到1650億美元。

川普重返白宮以來關稅措施不斷，包括對特定產業課徵關稅，盼藉此促進製造業回流。他今年8月在白宮放話揚言，將對輸美晶片、半導體開徵稅率高達100％的關稅，但如果企業在美製造半導體「就沒有關稅」。川普當時也曾聲稱台積電正對美投資2000億美元。

盧特尼克3日接受CNBC採訪也提到，台積電宣布將增加投資1000億美元，總投資額達1650億美元，他並暗示台灣在美投資規模最終可能超過3000億美元。美國7月底宣布將台灣對等關稅加徵稅率自原先4月2日的32%調降至20%，但須在20%之外再加上貨品原有的最惠國MFN稅率及任何反傾銷或反補貼稅，台灣經貿團隊目前仍持續與美方協商。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中國「轉口貿易」被堵死? 緩解對美貿易衝突 墨將對亞洲加徵50%關稅

想永居美國代價百萬美元！「川普金卡」正式發售、還預告要推「白金卡」