美商務部長稱「台灣將替美國訓練勞工」我談判代表否認 政院：這是很自然的事

美國商務部長盧特尼克透露台灣將會訓練美國勞工，畢竟最終目標是將產業供應鏈轉移至美國。（翻攝X@howardlutnick）

台美關稅談判邁入最後階段，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日受訪提到，目前台積電、美光科技等公司將會在美國投資約3000億美元，且他相信達成協議後，金額還會更高，同時透露台灣將會訓練美國勞工，畢竟最終目標是將產業供應鏈轉移至美國。不過台灣談判代表楊珍妮否認說法。

盧特尼克接受美媒《CNBC》採訪提到，台積電宣布將加碼投資1,000億美元（約新台幣3.1兆元），總投資達1,605億美元，同時美光及德州儀器也會追加投資，所以目前已達3,000億美元。

廣告 廣告

不過盧特尼克認為，美國與台灣達成協議後，投資金額還會更高，並肯定地說「當然，他們也會訓練美國勞工。」因為最終目標是將供應鏈轉移至美國，讓半導體、製藥等產業供應鏈完整落地，「這就是我們全部的目的。」

針對盧特尼克說法，台灣經貿談判代表楊珍妮，今（4日）在立院經濟委員會備詢，被問到台灣是否透過訓練美國勞工，來換取降低關稅？楊珍妮予以否認，強調這不是在我方談判條件之中。

行政院發言人李慧芝下午也幫忙滅火，稱盧特尼克受訪提到的3,000億美元半導體投資，並不是專指台灣，而是台積電、美光、德州儀器等半導體公司在美國投資的加總金額。

媒體追問台灣幫美國訓練勞工的部分，李慧芝表示，談判代表楊珍妮說過，目前雙方沒有對此交換意見，卻也說「企業到美國生產營運，如果在當地訓練勞工，這也是很自然的事。」

更多鏡週刊報導