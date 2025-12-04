美商務部長稱「台灣會幫培訓美國勞工」 行政院澄清沒討論：但是很自然的事

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

台美關稅談判進度備受關注，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前透露，台灣肯定會培訓美國勞工，幫助先進半導體產業在美生產。對此，行政院今（4）日澄清，目前台美談判目前沒就此交換意見，但企業到美國生產營運，在當地訓練勞工也是很自然的事。

針對美國商務部長盧特尼克稱，台灣當然會幫美國訓練勞工，李慧芝回應，楊珍妮政務委員有說過，目前台美正在磋商當中，雙方沒有對此交換意見。（行政院提供）

盧特尼克日前接受美媒CNBC專訪提到，台積電已公布將對美擴大投資1000億美元，整體投資金額將達1605億美元，且美光科技、德州儀器等公司也會對美加碼投資，目前可確定美國半導體投資計畫將高達3000億美元。此外，盧特尼克也說，台灣當然會幫助培訓美國勞工，目標是讓半導體供應鏈完整轉移至美國。

行政院今早召開院會，並在會後舉行記者會。李慧芝說，楊珍妮政務委員有說過，目前台美正在磋商當中，雙方沒有對此交換意見。不過，企業到美國生產營運，如果在當地訓練勞工的話，這也是很自然的事。

楊珍妮日前赴立法院經濟委員會備詢時表示，台美關稅談判還在進行中，對於報導稱關稅減讓條件，包括協助訓練美方技術人員，目前沒有談到這些，也不在談判條件裡，台灣並沒有答應要幫美國訓練他們的技術人員。

