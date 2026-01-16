美商務部長稱「將4成半導體產能移美」 藍轟「德公移山群」

在野黨立委羅智強狂酸，護國神山群已經守不住了。（圖／東森新聞）





台美對等關稅終於取得協議，不過，美國商務部長盧特尼克說，川普任內目標是將，台灣半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。這讓在野黨立委狂酸，護國神山群已經守不住了，立委陳玉珍更質疑，執政黨在「割地賠款」。對此，民進黨立委吳思瑤，呼籲在野黨，不要為了反對而反對，應該肯定自己的國家。

立委（國）羅智強：「在民進黨執政之下，顯然這個防線是已經守不住了，所以我們的護國神山群，變成所謂的德公移山群。」

所謂山群，藍委指的就是40%的半導體，在台美關稅確定15%之後，美國商務部長盧特尼克說，川普任內的目標，是把台灣的半導體供應鏈40%產能轉移美國。

立委（國）羅智強：「高科技，我們的所謂的這些產業的核心關鍵技術，是不是也因此變成是一個外移的項目，這些我想後續都是政府應該要說清楚，也是國人關心的問題。」

就怕台積電，最終成了美積電，藍委狂轟，這一切全因為行政團隊不清不楚的談判策略。

立委（民）吳思瑤：「台灣跟美國之間，魚幫水水幫魚，台灣跟美國都是互相需要，而且是不可或缺的合作戰略夥伴。台灣的在野黨可不可以，就這麼一次團結，來肯定自己的國家。」

立委（國）陳玉珍：「不要把自己說的很好聽，因為你是沒辦法，因為美國就是這麼強大，美國就是這麼霸道，他就是要你搬過去，你是不是根本就沒辦法，不要說喪權辱國，至少是割地賠款。」

只不過對產業來說，發展AI最大前提，就是電力必須足夠，台積電董事長魏哲家就說，AI的需求是真實的，但他擔心台灣的電力供應，因為電力充足，才能不受限制地擴展產能，更說美國電力供應，與相關基礎設施，目前一切順利。

立委（國）陳玉珍：「民進黨的兩個神主牌，台獨跟反核，這兩個神主牌多麼深遠的影響到了我們未來的發展。」

15%的對等關稅多少的連帶條件，台美談判籌碼也成藍綠朝野攻防。

