美商務部長證實「台灣會幫勞工」 行政院回應了





台美關稅協議談判已進入最後階段，經濟部長龔明鑫日前表示，積極爭取稅率「往下調降且不跌加」，不過，今（4）日美國商務部長盧特尼克受訪時表示，「台灣會訓練美國勞工生產半導體」，這與行政院經貿辦總談判代表楊珍妮日前的「沒有答應要替美國訓練技術人員」說法相左，對此，行政院回應表示，企業到美國生產營運，在當地訓練勞工，也是很自然的事。

美國商務部長盧特尼克今（4）日接受美國財經媒體CNBC專訪時表示，「台灣除了投資美國外，也會訓練美國勞工，最終目標是將供應鏈移到美國。」

而過去，行政院經貿辦總談判代表楊珍妮曾在立院表示，台灣沒有答應美國幫他們訓練技術人員，「這不是在我們談判條件之一」。這顯然與盧特尼克的採訪內容說法不同。

對此，行政院發言人李慧芝表示，楊珍妮已經說明，目前台美雙方磋商時並無對此交換意見，不過企業到美國生產營運，在當地訓練勞工，也是很自然的事。

