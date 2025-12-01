美商務部長讚落實投資承諾 調降南韓關稅至15％免疊加

美韓關稅談判示意圖。路透社



美國商務部長盧特尼克週一（12/1）宣布，由於南韓已向國會提出立法，以落實其對美國的戰略投資承諾，美國將針對包括汽車在內的南韓進口商品，調降其一般關稅稅率至15%，而此舉可追溯至11月1日。

盧特尼克（Howard Lutnick）在社群平台X發布的聲明表示，此舉將釋放南韓與美國總統川普（Donald Trump）所達成貿易協議的「全部效益」。

廣告 廣告

「作為回應，美國將根據協議，降低包括汽車在內的特定關稅至15%，自11月1日起生效。我們同時取消飛機零件關稅，並將取消對南韓的關稅疊加措施，使其與日本及歐盟享有同等稅率。」

路透社指出，該雙邊貿易協議還將未來針對半導體與藥品的國家安全關稅上限設定為15%，使南韓與亞洲主要競爭對手日本及台灣享有同等地位。

美國先前對南韓進口商品徵收25%關稅，包含依據《1962年貿易擴張法》（Trade Expansion Act of 1962）第232條徵收的國家安全相關汽車關稅，以及依據《1977年國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的「對等」關稅。

美國最高法院在11月初的口頭辯論中，對基於《國際緊急經濟權力法》的關稅合法性提出質疑，未來數週可能推翻該關稅。

南韓執政黨的立法旨在履行首爾承諾，向包括造船業在內的美國戰略產業投資3500億美元。

盧特尼克表示：「南韓對美國投資的承諾，強化了我們的經濟夥伴關係，並促進國內就業與產業發展」，並補充說：「我對兩國間的深厚信任表示感激。」

更多太報報導

台美關稅談判最後衝刺 楊珍妮：對等關稅調降不疊加「機率非常高」

對美關稅 經貿辦提台灣模式投資3重點、5談判議題

路透：台灣以「幫美訓練勞工」換降關稅 對美投資額將低於日韓