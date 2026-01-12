美商務部長透露台積電加碼投資美國1千億美元的內幕 是因為違反DEI相關條款

美國商務部長盧特尼克近日接受人氣節目All-in Podcast專訪時，再次提到台積電。（圖片來源／Howard Lutnick FB）

台灣晶圓代工巨頭台積電（2330）去年3月宣布加碼投資美國1000億美元（約新台幣3.1兆元），加上原先計劃在亞利桑那州投資的650億美元，台積電在美國的總投資金額規劃1650億美元（約新台幣5.21兆元）。

2026年1月8日，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受人氣節目All-in Podcast專訪時，再次提到台積電，他透露一個內幕，因為台積電違反「多元、平等及包容（Diversity, Equity and Inclusion）」（DEI） 相關條款，該公司才會在去年3月宣布加碼投資美國1000億美元，以彌補缺失。

根據DEI特別法規規定，台積電必須僱用盲人、女性和跨性別工程師，但該公司未能滿足這些要求，因此被美國認定為違規，美國方面提議，如果台積電追加投資，即可以免除DEI違規責任。

由於這次違規，台積電於2025年3月批准美國的投資計畫增加1000億美元，以此作為「補償」方案，來抵消違規DEI行為。

台積電遭遇亞利桑那州員工集體訴訟

根據美國法院紀錄，台積電2025年曾經在聯邦法院面臨就業歧視訴訟，該訴訟後來擴大規模，納入更多指控存在歧視招聘行為的原告，變成集體訴訟。

台積電在美國亞利桑那州廠區面臨多起員工發起的集體訴訟，主要控訴種族歧視（偏袒台灣/中國員工、排擠非東亞裔）、不安全的工作環境（缺乏安全培訓、緊急應變問題）、職場騷擾與霸凌（如種族主義言論、不當身體接觸）。儘管台積電否認並表示致力於安全包容環境，並且強調招聘和晉升不考慮種族、國籍等，但訴訟範圍仍擴大至數十人，引發關注。

商務部長盧特尼克不只一次提到台積電，去年12月11日，他接受美國財經媒體《CNBC》訪問時預計，台積電在美國製造業的投資計劃將增加到2千億美元（約過6.26兆台幣）以上，可望創造3萬個就業機會。

自從重返白宮以來，美國總統川普多次揚言將對特定產業加徵關稅，以鼓勵美國製造業回流，同時批評對外國公司接受政府的補貼。他曾威脅要對半導體加徵關稅，但也表示承諾在美國建廠或已在美國建廠的外國公司可以豁免關稅。

去年12月，在接受CNBC採訪時，盧特尼克表示，拜登政府曾向台積電提供「60億美元（約1880億元台幣）補助，用於建設價值600億美元的晶圓廠，現在我們認為這不合理。」他聲稱，台積電的投資計劃後來增加到1650億美元。

「我認為我們將促使他們在美國的晶圓廠投資超過2000億美元。創造3萬個就業機會，這才是我們應該做的。」盧特尼克說。

台積電是全球最大的晶圓代工廠，最初計劃在亞利桑那州投資650億美元，建造3座先進晶圓廠。2025年3月初，台積電宣布將在美國追加投資至少1千億美元，用於新建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及研發中心，使得台積電在美國的計劃總投資額達到1650億美元。

