美商務部長：台灣將投資5000億美元 將4成半導體產能帶到美國

美國商務部長盧特尼克表示台灣投資美國半導體產能的金額將達到5000億美元。路透社



美國政府週四（1/15）宣布和台灣達成貿易協議，將台灣進口商品的對等關稅稅率調降至15%。美國商務部長盧特尼克受訪表示，依照此協議，台灣總共將投資美國半導體產業高達5000億美元，目的是將4成在台灣生產的半導體產能帶到美國。

根據美國商務部週四發布的美台貿易協議內容，台灣晶片和科技產業將投資美國至少2500億美元，擴大在美產能。此外，台灣政府也將另外提供2500億美元信貸，讓台灣科技業額外對美投資2500億美元。

廣告 廣告

總計台灣投資美國擴大半導體產能的金額達到5000億美元，而美國將調降大部分台灣進口商品關稅稅率，從目前的20%調降至15%。美方同時承諾，會對學名藥及其原料、飛機零組件以及部分天然資源實施零關稅。

商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週四接受CNBC訪問時表示，這項協議的目的是要將4成台灣產能帶到美國。盧特尼克同時警告台灣企業不兌現承諾的後果。他說：「如果他們不在美國設廠，關稅很可能會調到100%。」

盧特尼克還提到台積電在美國的擴大設廠計畫：「他們才剛買了數百英畝土地，擴大他們的產區。我會等他們在董事會上通過計畫，給他們一點時間。」

一名台積電發言人向CNBC回應表示：「就台積電的計畫來看，市場對我們生產先進晶片的需求仍非常強勁，我們會持續投資台灣並在海外擴大產能，所有的投資決定都是基於市場條件和客戶需求。」

美國商務部在週四的聲明中同時表示，未來依據232條款課徵的半導體關稅，在美興建晶片產線的台灣企業能享有豁免條件。

根據公告，正在美國興建新晶圓廠的台灣企業，在工廠施工期間可進口相當於其產能2.5倍的設備或晶片，無須支付232條款規定的關稅。此外，已經在美設廠的台灣晶片業者則可進口相當於產能1.5倍的晶片，無須額外支付關稅。

美國總統川普週三（1/14）對特定先進運算晶片徵收25%關稅，包括輝達（Nvidia）的H200人工智慧（AI）處理器，以及超微半導體（AMD）的MI325X同類半導體產品。

除了晶片被部分豁免課徵232條款關稅，美國商務部也宣布對台灣的汽車零件、木材等列入232條款的產品不會被課徵超過15%以上的稅率。

更多太報報導

台積電ADR大漲4.4％！財測亮眼激勵科技股 美股同步反彈收高

美商務部：台輸美關稅15% 晶片免稅與設廠產能掛鉤

點名台灣！川普重課特定AI晶片25%關稅 輝達、AMD中槍