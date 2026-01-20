美商務部長：台灣要讓川普高興 5千億美元只是「首付」

美國商務部長盧特尼克表示，美國對台灣的要求，就是要在美國建立大型的半導體產業園區，以及完整的半導體供應鏈。台灣知道，為了要讓川普願意保護台灣，台灣必須要讓川普感到高興。

美國商務部長盧特尼克，日前在與台灣進行完關稅協議之後，接受美國財經媒體「CNBC」專訪。盧特尼克強調，台灣付出的5000億美元投資美國金額，只是「首期投資」，意思是之後還需要追加金額。盧特尼克說，正是由於中國大陸對台灣的威脅，台灣必須要讓川普高興，因為川普是保護台灣的「重要關鍵」。（葉柏毅報導）

盧特尼克在專訪時表示，台灣方面對美國有兩項承諾，包括直接由企業對美國投資2500億美元，以及政府以信用保證方式，支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，協助將半導體供應鏈帶到美國，讓美國能夠在半導體產業上自給自足，不必再依賴台灣

盧特尼克說，這項協議的終極目標，就是要在美國建立大型的半導體產業園區，把台灣整個半導體供應鏈生產量的40%，轉移到美國。因此，台灣所付出的這5千億美元，還「只是首期投資」。盧特尼克並表示，如果台灣科技產業承諾在美國建廠，就能在建廠期間內，享有免關稅；但如果不在美國建廠，相關關稅就很可能課到100%。至於台灣能獲得什麼，盧特尼克則回應說，台灣的對等關稅，將可從20%調降到15%，並且還可以得到學名藥與飛機零件等美國樂意開放的項目。

盧特尼克重申，美國不能依賴一個距離美國九千英里遠的地方，來提供半導體這類基本的國安產品；而由於川普是保護台灣的重要關鍵，因此台灣方面也深知，「必須要讓川普感到高興」。