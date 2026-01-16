美商務部長：台積電不設廠關稅100% 目標40%產能移美

台積電如果不在美國設廠，將會面臨100%的關稅。（圖／東森新聞）





美國商務部在當地時間15日宣布，美國與台灣已達成一項貿易協議，將在美國本土興建晶片及晶圓廠，投資金額高達2,500億美元，約新台幣7.8兆。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在接受美國媒體訪問時也直言，如果台灣晶片業者不台灣設廠，就會面臨高達100%的關稅。

美國商務部內容指出，台灣晶片與科技業者將至少在美國投資2,500億美元，用於擴充生產能力；台灣政府也將為這些企業提供2,500億美元的信用保證。

作為交換，美方將把對台「對等關稅」上限降至15%，低於原本的20%，並承諾對學名藥、其原料、飛機零組件以及部分天然資源，實施零對等關稅。

盧特尼克接受CNBC訪問時表示，台積電已在亞利桑那州購地，並可能在此基礎上進一步擴建，「他們剛買下與現有廠區相鄰的數百英畝土地。我會讓他們完成董事會程序，並給予一些時間。」

盧特尼克在訪談中也警告，若未在美國設廠，台灣晶片業者可能面臨高達100%的關稅，政府的目標是將台灣半導體供應鏈的40%移至美國。

盧特尼克強調，「我們要把產能全部帶回美國，讓我們在半導體製造能力上達到自給自足。」

