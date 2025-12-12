美商務部長：台積電在美投資將超過2000億美元

（中央社記者侯姿瑩華盛頓11日專電）台積電在美投資規模備受關注，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）今天接受美媒專訪表示，他認為川普政府將讓台積電在美設廠投資金額超過2000億美元，創造3萬個工作機會。

美國總統川普（Donald Trump）重返白宮以來關稅措施不斷，包括對特定產業課徵關稅，盼藉此促進製造業回流。他揚言課徵半導體關稅，但表示若承諾在美設廠或正在設廠，則可豁免。

川普先前多次提及，美國晶片產業外移到其他地方，包括台灣，但現在許多晶片公司都在回流美國。

盧特尼克今天接受美國財經媒體CNBC專訪時提及，前拜登政府提供台積電60億美元左右的補助，結果台積電在美國蓋了價值600億美元的廠房，「我們覺得那不對」，後來台積電投資提高到1600億美元。

他還說：「我認為我們會讓他們在美國設廠投資超過2000億美元，創造3萬個工作機會，這才是我們應該做的事。」

台積電為全球最大晶圓代工廠，繼原本規劃在美國亞利桑那州興建3座晶圓廠後，3月初宣布將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3兆2915億元），用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及1間研發中心。這使得台積電在美國總投資金額達到1650億美元。（編輯：唐聲揚）1141212