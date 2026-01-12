美商務部長：台積電違DEI條款 美方促加碼投資
（中央社記者鍾佑貞華盛頓11日專電）台積電在美總投資金額規劃1650億美元（約新台幣5.21兆元），美國商務部長盧特尼克預告，他認為台積電將加碼投資。他並透露，美方去年以違反DEI（多元、公平及包容）條款為由，成功促台積電追加1000億美元建廠。
台積電去年3月宣布加碼對美國投資1000億美元，加計台積電原先計劃投資650億美元在美國亞利桑那州建置3座晶圓廠，總投資達1650億美元。
約一個月前，盧特尼克（Howard Lutnick）受訪表示，他認為川普政府將讓台積電在美設廠投資金額超過2000億美元，他8日接受人氣節目All-in Podcast專訪，再次提到台積電。
他抨擊前朝拜登時期的晶片法補貼不合理，「你為什麼要給（補貼）台積電60億美元？它的市值有一兆美元啊」。
拜登2022年簽署「晶片法」（CHIPS and Science Act），投入527億美元促進美國半導體晶片製造和研究，並對半導體巨頭提供數以十億計美元補助，吸引赴美設廠，包括台積電、韓國的三星和SK海力士，以及美國的英特爾（Intel）和美光（Micron）。
美國商務部2024年底宣布，提供高達66億美元補助，協助台積電在亞利桑那州興建3座晶圓廠。
盧特尼克說，川普上任後的做法是課徵100%的關稅，使台積電同意在美國設廠，美國也不必提供那60億的補助（應為前述的66億）。
他表示，川普政府的做法還包括告訴台積電：「你簽了合約，裡面有20頁涉及『多元、平等及包容』（Diversity, Equity and Inclusion，DEI）的條款」。台積電依照條款必須聘用一位盲人承包商，還要有跨性別、女同志工程師。
盧特尼克說，想想看台積電的情況，台灣有多少女性曝光機工程師？更別提性傾向。他們全都是男性，等於已經違反DEI條款。
「很多人以為共和黨人會直接撕掉DEI條款，但我們不是那種共和黨」。他指出，自己讀了合約後，對台積電指出DEI條款上違約的部分，例如未在無塵室晶圓廠設置托兒中心。
盧特尼克表示，台積電違約在先，美方於是提出條件，如果台積電能加碼投資1000億蓋廠，那所有DEI條款可以一筆勾銷，雙邊於是達成協議，如今有一座1650億美元的工廠正在興建中。
他並對台積電後續投資的金額賣關子，表示「我會讓台積電自己去宣布，他們的（投資）規模還會比這（1650億美元）更高。」
目前尚無台積電對魯特尼克說法的回應。（編輯：陳慧萍）1150112
其他人也在看
台積電2026成長年不是口號 法人搶先卡位這幾檔！
1月半導體股利多一波波，除日前CES展上，科技巨頭們宣布物理AI、代理AI世代到來，AI成長火力持續發燙外，下周台積電新年度首場法說登場，輝達執行長黃仁勳率先透露「台積電2026年迎來顯著成長年」，持續激勵1月以來半導體股及ETF股價表現搶眼，加上1月即將除息的半導體ETF，包括新光00904、00927雙雙祭出高預估配息金額吸睛。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5
關禁閉上車機會可期！ 內資上看這「飆股」目標價300元
大和資本證券指出，記憶體受惠AI資料中心需求強勁與供給持續受限，2026年將延續價格上升趨勢。有鑑於大宗記憶體供給短缺，記憶體產品單位售價2025第四季至本季將大幅上揚，帶動2026年獲利表現強勁。大和資本看好的全球五大記憶體指標股，包括美股的美光，日股的鎧俠，韓股的S...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 15
群創狂飆被列處置股能繼續漲？ 李永年曝1條件...
群創從13元漲到最高23元，讓許多投資人對於面板股重拾信心，交易量暴增，甚至有分析師直指群創有望成為今年最大黑馬飆股，連日驚驚漲讓它被列為處置股，資深分析師李永年表示，群創有機會但不至於像記憶體這麼瘋...華視 ・ 8 小時前 ・ 2
猛飆漲停又重摔！這2檔入列處置股 國家隊砸2.8億買這記憶體、撿彩晶7675張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（9）日收30,288.96點，跌71.59點或0.24%。八大公股昨日買超44.99億元，其買超前十大個股，包括6檔電子股、3...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
訂單一路看到2026下半年！淡季照樣旺「這家PCB大廠」全年營收創新高 記憶體、伺服器撐盤
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導PCB全製程廠健鼎（3044）受惠高階應用需求穩健成長，2025年營運表現亮眼，全年合併營收達733.99億元，年成長11.54%，創下歷...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2
台積電漲只有少數人狂歡？施俊吉揭市場實況：別怪為何只有某幾股在漲
台股加權指數近日在台積電帶頭上攻下，一舉衝破3萬點大關。對此，前行政院副院長施俊吉在風傳媒節目《下班國際線》中接受主持人路怡珍訪問時表示，台積電現在的股東不斷增加，根據最新資料，在全台約1300萬個開戶人口中，台積電目前約有187萬名股東，其中有約140萬戶是零股投資人，另外有37萬戶持股不超過5張，也就是說，零股與5張以下的股民合計高達177萬人，然而，真......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 22
外資看好光通訊 點名2台廠給予買進評等
[NOWnews今日新聞]美系外資於最新「光通訊產業」報告中出具，隨全球伺服器展望增溫，同步上調光收發器模組潛在市場（TAM）預期，預計800G及以上光收發器出貨量於2026 至2028年間...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 1
美元更強了！專家看新台幣 這原因重貶不易
[NOWnews今日新聞]美元指數走高突破99大關，加上台積電發放股息，熱錢續匯出，新台幣貶壓增加，一度貶破31.6元，下探31.668元，周五9日終場收在31.595元，續創逾8個月收盤新低價，而累...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 發表留言
代工大廠賺翻了？鴻海營收衝破8兆、廣達翻倍成長 「電子五哥」2025年戰績震撼開箱一次看
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導代工大廠2025年成績單全面出爐，電子五哥在AI伺服器強力助攻下，營收版圖出現明顯洗牌。隨著12月營收全數揭曉，市場發現，...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1
台股元月行情上漲率高 法人看好這些類股
[NOWnews今日新聞]台股9日周五震盪走低，面對短線漲幅獲利調節壓力湧現，盤中一度跌幅擴大，隨後曾翻紅拉回，最後多空拉鋸，壓低下跌71.59點，終場在30288.96點，守住5日均線，成交值為70...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 5
華邦電去年12月營收飆97.7億元 改寫歷史
[NOWnews今日新聞]記憶體熱潮令華邦電年底業績衝出新高，2025年12月合併營收97.7億元，月增13.2%、年增53.3%，改寫1995年上市30年以來單月歷史紀錄；帶動第4季營收266.25...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 8
需求只會更多！「記憶體廠」11月EPS爆漲628% 惟連5漲28%被注意一度跌停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著記憶體供需缺口持續擴大，相關族群營運大幅成長，股價也因而水漲船高，如創見（2451）昨（9）日就公布去年11月EPS年增6...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
馬年12生肖財運排行榜！屬牛錢都不知道跑哪去，「這生肖」升職加薪正財來不停
一轉眼就要結束2025了！願大家在今年都能活出期待中的生活，並展望即將到來的2026！命理專家湯鎮瑋老師為《女人我最大》獨家完整剖析2026馬年12生肖全運勢，將你想知道的所有生肖精準預測一次告訴你，女人我最大 ・ 3 天前 ・ 1
國安基金下周一召開例會 台股3萬點繼續護盤？ 2大投顧董座看法出爐
國安基金例行委員會將於下周一（12日）召開，屆時除將公布第四季財報、說明護盤狀況外，也將針對是否啟動退場機制進行討論。第一金投顧董事長黃詣庭認為，在國際不確定性趨緩、台股與產業基本面維持強勢下，已具備退場條件；群益投顧董事長蔡明彥則指出，台美關稅談判尚未定案，關鍵變數仍在，續留場內護盤機率高。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 13
記憶體、低軌衛星飆沒完！十銓、華東當沖過熱遭盯上 元晶同列17檔注意股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週五（9日）終場收在30,288.96點，下跌71.59點，跌幅0.24%，證交所公布17檔注意股。近期行情大爆發的記憶體...FTNN新聞網 ・ 36 分鐘前 ・ 發表留言
法說會倒數點火！台積電資本支出有望再衝 法人掃貨名單曝光、世界與「這幾檔」直接被鎖定
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台積電即將於15日舉行法人說明會，成為本周市場最受矚目的焦點。隨著法說會進入倒數，市場普遍預期，台積電今年資本支出規...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
2030 AI市值將破1.3兆美元！台積電領漲相關供應鏈 「這6檔」強烈受惠後市看俏
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由霸主輝達（NVIDIA）在2023年揭幕的大AI時代至今熱度不減，相關供應鏈已連續三年作為全球股市的發展主力，而台灣半導體廠...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
AI晶片測試需求爆炸 漢測12月營收月增37%營運加速升溫！
隨著先進製程持續微縮、封裝架構日趨複雜，市場對高彈性、可高度客製化測試設備與解決方案的需求持續攀升。半導體晶圓測試大廠漢測（7856），公布12月營收為新台幣2.92億元，較11月增加37.64%，帶動全年累計營收約新台幣24.25億元，年增51.75%。12月營收成長主要來自探針卡與耗材、工程服務兩大業務動能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
外資本周殺紅了眼！猛砍面板雙虎14萬張提款24億元 再倒貨台積電狂捲938億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數周五收在30288.96點，周線上漲939.15點、漲幅3.20%。根據證交所資料，外資本周合計賣超434.32億元，觀察外資賣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
台股3萬點仍不敢投資！她emo無法突破心魔：只敢定存死守存款
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導2026年才剛開始，台股便已突破3萬點大關，然而，投資市場總是幾家歡樂幾家愁。近日一名網友在Dcard上分享，因受到金錢...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 6