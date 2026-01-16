美商務部長：川普是護台關鍵 台灣需讓他開心

（中央社香港16日綜合外電報導）美國與台灣達成貿易協議，內容包括台灣將對美投資5000億美元，換取對等關稅調降。美國商務部長盧特尼克今天直言，台灣需要取悅美國總統川普，因為他是保護台灣的關鍵。

美國商務部15日公布美台協議內容，美國對台灣貨品對等關稅稅率為15%，半導體科技業者直接投資與相關信用保證合計5000億美元。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）指出，在川普總統任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。

香港「南華早報」（South China Morning Post）報導，盧特尼克後續接受媒體採訪時，將此舉定義為台灣為維持這位「美國優先」領袖青睞，所必須採取的戰略要務。

盧特尼克接受美國財經媒體CNBC訪問時指出：「他們需要讓我們的總統開心，對吧？因為我們的總統是保護台灣的關鍵。」

他將這份協議形容為「對美國本土製造業的一項巨大承諾」，還說：「他們為什麼要這麼做？答案是，因為川普對保護他們至關重要。所以他們想要讓我們的總統開心，對吧？」

盧特尼克今天表示，協議目標是將台灣整個供應鏈和產能的40%引進美國。他說，這個目標預計在川普目前定於2029年1月結束的任期內實現。

盧特尼克補充說，「這些人已承諾嘗試建立這套完整的基礎設施，並立即在美國動手」，要是承諾沒有兌現，「關稅很可能會是100%」。

盧特尼克今天也強調川普與中國國家主席習近平有著「極佳的個人關係」。兩國領袖去年10月在韓國釜山會面，當時美方同意降低部分中國進口商品的關稅，而北京則同意取消對稀土和關鍵礦產的某些出口限制。

川普已表達他打算在今年4月訪問中國，與習近平會面。盧特尼克今天表示，儘管有近期的種種發展，川普仍計劃進行這次訪問。（編譯：李佩珊）1150116