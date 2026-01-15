美商務部：台灣銷美關稅將降為15% 投資信保5000億

（中央社記者鍾佑貞華盛頓15日專電）美國商務部今天宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。台灣的半導體與科技企業將對美進行至少2500億美元的新增直接投資，台灣將提供至少2500億美元的信用保證。

美國商務部下午發布聲明指出，台灣的半導體與科技企業將進行至少2500億美元的新增直接投資，在美國興建並擴充先進半導體、能源及人工智慧（AI）的生產與創新能力。

額外投資方面，商務部指出，台灣將提供至少2500億美元的信用保證，以促進台灣企業的進一步投資，支持在美國建立並擴大完整的半導體供應鏈與產業生態系。（編輯：楊昭彥）1150116