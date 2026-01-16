美商務部：拚台半導體4成赴美 經長強調2030年仍握85%產能

台美對等關稅終於拍板定案，比照日韓15%稅率，不過台灣半導體與科技企業將對美進行至少2500億美元的新增「直接投資」；另外還包括台灣政府需同步提供等額2500億美元信用擔保，約合台幣近16兆元。美國商務部長盧特尼克更直言，要將台灣半導體製造能力帶回美國。

美國商務部長盧特尼克表示，「基本上台灣做出2項承諾，2500億美元直接來自企業，還有政府供應的2500億美元用以協助中小型企業。加起來，我們會把整個產業鏈帶來美國，目標是將台灣40%的整體供應鏈生產環節帶到美國本土，這是川普總統任內的目標。」

根據目前協議，半導體業者在美國建廠期間，計畫產能2.5倍產品輸美，可豁免關稅；若已完成建廠業者，也能有產能1.5倍產品，可免除關稅。

中經院長連賢銘則指出，科技企業即將投資的2500億美元，比原先台積電承諾的1650億美元還增加850億美元，可以是台積電或其他廠商，引發「產業外移」疑慮。

台經院產經資料庫總監劉佩真分析，「當美系的客戶能夠完全的在本土進行生產，那台灣矽盾它的一個防禦價值，就有可能會從過去的一個生存的必需品，降級為比較重要的一個資產。」

台積電也發聲明回應，對於作為一家服務全球客戶的半導體製造商，樂見雙方達成穩健的貿易協議，半導體產業依賴於全球合作與無縫的供應鏈。經濟部長龔明鑫則強調半導體先進製程會根留台灣，駁斥產業外移、掏空台灣疑慮。

經濟部長龔明鑫強調，「在5奈米以下的屬於先進製程裡面的半導體，大概在2030年的時候，台灣的產能跟美國的產能大概是85對15；那到2036年的時候大概是80對20。所以以現在目前的規劃上來講的話，台灣仍然是全球最重要的AI半導體的生產國。」

16日台積電股價續創新高，收在1740元、大漲50元，更推升台股大漲，加權指數衝高，收盤3萬1408點、大漲近600點，雙雙創下歷史新高紀錄。

