美商務部：4成半導體產能移美 藍轟：台積電遭「割地賠款」

台美對等關稅終於取得協議，不過美國商務部長盧特尼克說，川普任內目標是將台灣半導體供應鏈產能的4成轉移到美國，這讓在野黨立委猛批護國神山群已經守不住了。對此，率團談判的行政院副院長鄭麗君表示，所謂4成是美國晶片自給率的目標，並不是只由台灣來完成。

台中市長盧秀燕：「政府我想已經盡力了，談出來跟東亞一致的，關稅的一個結果。」

盧媽說政府談對等關稅辛苦了，台北市長蔣萬安有趣了，說企業辛苦了。台北市長蔣萬安：「這段期間台灣的企業辛苦了，許多台灣人民也都希望政府守住護國神山，根留台灣。」

蔣萬安為何這樣說？或許跟美國商務部長盧特尼克有關，他說川普任內的目標，是把台灣的半導體供應鏈40%產能轉移美國，在野黨立委極度憂心台積電將變「美積電」。

立委（國）羅智強vs.行政院副院長鄭麗君：「所以我們的護國神山群變成所謂的德公移山群，這並不是產業的外移。（而是我國科技產業的延伸跟擴展，供應鏈合作不是move，而是build），高科技，我們的所謂的這些產業的核心關鍵技術，是不是也因此變成是一個外移的項。（這是美國他希望本土晶片自給率的一個國安的目標，他也有自己的IDM的業者，所以是大家一起，不是由台灣單獨來完成）。」

只是盧特尼克也警告，如果不是在美國設廠生產的晶片，有可能被課百分之百的關稅。因此藍委再罵，台積電遷廠，將會是不得不的選擇。

立委（國）陳玉珍vs.立委（民）吳思瑤：「不要把自己說的很好聽，因為你是沒辦法，因為美國就是這麼強大，美國就是這麼霸道。（台灣跟美國之間，魚幫水，水幫魚）。不要說喪權辱國，至少是割地賠款。（台灣的在野黨可不可以就這麼一次團結，來肯定自己的國家）。」

百分之15的對等關稅有多少的連帶條件？朝野針對台美間談判籌碼，持續攻防。

