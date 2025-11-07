美商新生命 New U Life 深耕台灣五年 以「身心平衡」重新定義健康生活

【警政時報 薛秀蓮／台北報導】現今健康意識抬頭、生活步調日益加快的時代，越來越多人開始反思自身的生活型態與健康狀況，其中強調「身心平衡」的生活選擇逐漸受到重視。順應這股全球趨勢，美商新生命 New U Life 自 2020 年正式進駐台灣，成立在地分公司，延續其於全球 16 個國家推廣健康產品的願景。品牌致力以創新配方與嚴謹科學為基礎，協助人們培養良好的生活習慣，重新找回生活的活力與平衡。

美商新生命創辦人Alexy Goldstein 親臨亞太大會，與來自各地的會員共同見證品牌盛事。(圖／美商新生命 提供)

來自美國猶他州的 New U Life，致力推廣健康生活。品牌願景在於成為促進身心平衡與健康生活的全球領導者，並以創新研發與嚴謹製程開發多項優質產品。New U Life 相信，健康是一種長期的生活實踐，因此在產品開發上特別重視安全性、品質透明與生活便利性，期望消費者能透過日常的選擇，逐步培養出平衡而充滿活力的生活方式。

談及為何選擇深耕台灣，美商新生命創辦人 Alexy Goldstein 表示，看好台灣消費者擁有高度的健康自主管理意識。他笑稱自己非常喜歡台灣的生活節奏，而幾次造訪下來，「台灣的美食與人情味」更是讓他印象深刻。

美商新生命創辦人Alexy Goldstein 表示重視自然規律的生活就能逐步邁向健康。(圖／美商新生命 提供)

未來，美商新生命New U Life 希望在台灣推廣的不僅是產品，更是交流理念。品牌將透過講座、社群互動與實體活動，讓健康概念真正融入日常，用簡單的選擇慢慢累積出長遠的改變。New U Life 相信，改變不必劇烈，僅僅只要靜下來聆聽並回應身體的聲音，逐步調整生活的節奏，就能重新找回屬於自己的平衡感。接下來，美商新生命New U Life也將陸續推動新的計畫，打造串聯線上線下的生活社群，成為大家身邊值得信賴的日常夥伴，讓健康不再只是口號，而是一種可被實踐、能被體驗的生活態度。

