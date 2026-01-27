美商會景氣報告 美商在台投資意願達92%

▲台灣美國商會（AmCham）今（27）日公布《2026年商業景氣調查報告》，其中有逾8成美國企業看好台灣今年及3年經濟表現。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 台灣美國商會（AmCham）今（27）日公布《2026年商業景氣調查報告》，其中有逾8成美國企業看好台灣今年及3年經濟表現，92%的美國企業表示，有意願加碼或維持在台投資，較去年上升2%個百分點。針對台灣政府優先順序，今年備受關注的是「兩岸關係」，過往長期被外國商會表達擔憂的「能源」，則下降到第4名。



美國商會表示，該調查報告是在2025年11月18日及12月21日，411家美國企業中有206家，回復率約50%。



台灣美國商會理事長陳幼臻（Anita Chen）報告，今年有82%的受訪者看好台灣未來12個月的經濟前景，延續台灣在2025年因AI及高階伺服器所帶來的商機，但同時也正留意不均衡發展、傳產關稅負面影響，以及AI熱度轉冷；84%則正面看待台灣未來3年經濟發展，去年增加7個百分點。



另外，有84%企業反映，2025年營收穩地成長，主要聚焦在金融業、資通信產業，機械業、能源及基礎建設產業則仍需要再加強；對於未來營收，金融業、國防及資通信產業最具有自信。



廣告 廣告

▲投資方面，89%的美國企業認為2025年會增加或維持在台投資，該數字在2026年增加至92%。（圖／取自美國商會報告）



投資方面，89%的美國企業認為2025年會增加或維持在台投資，該數字在2026年增加至92%，尤其在資通信領域，沒有一家企業反映要降低投資，而有7成選擇要加碼投資，以員工訓練、市場銷售、新創及數位轉型為最優先。



而在美國企業最關注的工作環境議題，美企反映，台灣個人安全、健保系統、對外國人友善程度及生活成本等都名列前茅，但是建築安全、行人安全、國際薪資條件、金融服務及托嬰托兒則敬陪末座。

而在法規管制部分，美商會指出，54%的會員認為台灣法規可以輕易被研究，但有6成以上認為台灣政府在規劃法案時，並不為積極與利害關係人溝通，也認為現有英文法規說明鮮少，更不具有一致性。



值得一提，對於台灣政府應該重視議題，今年調查發現，「兩岸關係」從去年的第二名提升至首位，超越往年最備受關注的「能源」，後者跌至第4。美國企業最希望台灣政府可優先處裡議題依序為「兩岸關係」、「台美雙邊貿易協定」、「人口老化」、「能源」及「國安」，顯示地緣政治關注程度提升。



對於美國企業擔憂國安、兩岸關係，但仍願意加碼投資台灣原因。美國商會執行長魏凱（Carl Wegner）表示，許多美企都相當重視台灣所提供「值得信賴的供應鏈」，這點超過其他國家優勢。



美國商會理事長陳幼臻(Anita Chen)也補充，今年報告標題是「引火點到前沿」

（Flashpoint to Frontier），顯示台灣擁有讓人印象深刻的先進製程製造能力，以及足以推動商業信心的勞動力。



對於台美那些領域有合作契機？他們提到，包括AI、資安領域等，尤其美國在資安領域具有領先地位，當然也不能忘記雙邊國防產業合作，也是會員重視契機。



而過往美國企業頻頻認為台灣政府在綠能提供量及價格不如預期，但今年針對綠能供給量、電網韌性及綠電價格等關注都明顯下滑。



對此魏凱說明，AI以及資料中心蓬勃發展下，能源是全球所關注議題，會員們對於政府願意更正向面對能源議題表示肯定，也願意持續與政府溝通，因為對企業而言可以有可靠、韌性及清晰轉型的能源路徑，將加大美國企業在台灣投資信心。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

韓國未通過貿易協定遭美加稅 美國商會：不希望台灣錯失良機

世衛忽視台灣新冠警示釀美國退出導火線 衛福部莊人祥：全球損失

川普關稅政策發威！近4成台企將投資美國 半導體與電子業為主