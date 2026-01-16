美商會肯定台美關稅結果 籲加速雙重課稅協定立法

（中央社記者曾智怡台北16日電）台美關稅談判達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN稅率，並將擴大供應鏈投資合作。台灣美國商會對結果表示肯定，並盼儘速完成「美台避免雙重課稅協定」的立法程序，以降低跨境投資歧見。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN，也是全球首個取得美232條款關稅優惠國家，雙方並將擴大供應鏈投資合作，包括台灣企業將自主投資2500億美元。

廣告 廣告

台灣美國商會發布新聞稿表示，對美國與台灣在歷經多次雙邊協商後宣布的關稅協議表示肯定，並感謝雙方談判代表與工作團隊的長期投入，展現持續深化雙邊經貿關係的共同努力。

美國商會理事長陳幼臻指出，此次宣布調降台灣的基準關稅，並納入投資與供應鏈合作相關配套，有助於降低企業在美台經濟往來中的不確定性。陳幼臻並說，若台灣在關稅待遇上能進一步與其他美國主要經貿夥伴接軌，將有助企業進行長期規劃，並提升投資決策的信心。

美國商會表示，這次協議與投資相關的內容，和美國的半導體供應鏈及延伸的科技產業生態鏈密切相聯。承諾能否順利且有效落實，更是對構成該產業生態核心的中小企業至關重要。在此背景下，若能儘速完成「美台避免雙重課稅協定」的立法程序，將有助於降低跨境投資歧見、加速資金配置，並提升相關計畫的執行效率。

同時，美國商會強調，台灣與美國的經濟關係並非僅限於半導體產業，美國在台灣於先進製造、服務業及創新導向產業的持續投資，凸顯台灣作為多元且開放經濟體的整體優勢，這樣的產業多元布局有助於維持雙邊夥伴關係的平衡與韌性。

美國商會表示，隨著相關細節進入後續審查及立法評估階段，商會將持續關注並評估其對會員企業的影響；台灣的經濟發展長期奠基於開放市場與以規則為基礎的貿易體系，未來深化美台經貿合作，也應持續強化並落實這些核心原則。（編輯：林淑媛）1150116