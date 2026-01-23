美商為台打造中口徑彈藥測試場 軍方卻先花94.7億買大批30機砲彈藥

〔記者羅添斌／台北報導〕美國在台協會(AIT)處長谷立言昨出席國防院座談會時指出，美國軍工大廠諾斯洛普．格魯曼(Northrop Grumman)已在台灣建置「中口徑彈藥測試場」，透過技術轉移協助台灣自主研發。此事主要是為在台合作生產30公厘機砲彈藥的規劃使用，不過，軍方先前卻已與AIT簽署合約，以軍購方式向美採購價值達到94.7億台幣的「30公厘機砲彈藥」案，採購數量相當龐大，規劃到2029年年底前完成全部交貨。

熟悉台美軍事合作的資深人士今天指出，陸軍目前擁有300餘輛「CM34」雲豹甲車，主要由陸軍及憲兵部隊使用，擔任各作戰區及首都衛戍區的防衛作戰武器之一。車上主要武器裝備為一門30公厘MK44鏈砲(機砲)，每輛「CM34」甲車攜行420發30公厘機砲彈藥，穿甲彈及高爆彈各半，若選用穿甲彈射擊時，可在2000公尺射程貫穿100至110公厘的均質裝甲，戰力相當強大。

由於戰備及實彈射擊演訓需求量相當大，對30公厘機砲彈藥的需求量也大，軍方因此與美商洽談合作案，希望將30公厘機砲彈藥能夠直接在台灣生產，這也就是為何美商諾格公司會在台灣設立一處中口徑彈藥測試場的原因，就是考量未來若是直接在台灣生產，可以就近直接在台灣進行30公厘彈藥的批次檢測。據了解，彈藥測試場已在高雄地區設立完成。

但這位資深人士說，對於在台合作生產或是直接軍購，國防部的態度似乎前後不一，因為我駐美軍事代表團先前已與AIT美國在台協會簽署「30公厘機砲彈藥」採購合約，採購數量相當大，總金額為台幣94億7130萬9660元，履約期限是規劃到2029年年底前完成全部交貨。

軍方曾解釋，為補充「CM34」雲豹甲車所搭載30機砲彈藥需求，提升整體戰力，因此向美採購30公厘機砲彈藥「高爆彈等3項」彈藥，也就是陸軍「CM34」雲豹甲車使用的「30公厘機砲彈藥」，包括高爆燃燒曳光彈、多功能彈藥及訓練彈在內，「30公厘機砲彈藥」戰訓的消耗量相當大，因此急需向美方採購補充戰備需求量。

至於未來是否還會走在台合作生產的路子？還是繼續以軍售管道向美採購30公厘機砲彈藥，軍方則未做進一步的說明。

