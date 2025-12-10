美商鄧白氏攜手財經M平方 協助企業打造「從總經到微觀」視野
▲（左起）：台灣思科金融暨工商事業群總經理盧佳成、美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安(Julian Prower) 、財經M平方創辦人暨執行長陳佳茹、台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德博士、美商鄧白氏台灣分公司數據長呂苑玲合影。
在地緣政治與供應鏈重組加速的全球環境中，企業決策部門正面臨前所未有的資料整合挑戰。國家／地區政策、產業景氣、供應鏈風險、客戶與供應商結構，都必須在更短時間內被分析與判斷。全球商業數據與專業分析領導者美商鄧白氏（Dun & Bradstreet）今（10）日宣佈與亞洲最具影響力總經平台財經M平方（MacroMicro）展開策略合作，推出企業市場分析平台D&B GlobalView，結合鄧白氏全球六億家企業、七大數據源與財經M平方的總經與產業數據可視化能力，從宏觀經濟到產業、再到個別企業，有系統地將數據轉化為企業可以立即採用的分析流程。
鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安(Julian Prower)表示，鄧白氏的企業資料與風險模型長期應用於企業風險管理與決策，但此次合作讓資料能進一步與宏觀經濟變化結合，強化總經趨勢、業務成長機會跨國家／區域風險判讀效率。「企業不只看見某個客戶的營運風險表現也能理解該產業在全球供應鏈的動向、該國家/區域面臨的政治與金融變數，同時掌握市場擴張時機與潛在商機，從而建立更完整的策略佈局視角。」
財經M平方創辦人暨執行長陳佳茹（Rachel Chen）指出，縮短企業決策距離的關鍵在於「洞察速度」，誰能更快看懂數據背後的意義，誰就能在市場中搶得先機。她也提到：「企業需要的是能串接情境與時間序列的資料架構。我們將鄧白氏精選的企業績效資料指數納入財經M平方既有的總經、產業圖表，使用者在觀察景氣循環時，也能同時理解上下游企業結構性風險，這是一個企業可以在策略研議市場佈局時共同使用的平台。」
本次合作雙方整合了鄧白氏七大關鍵數據源，包括：全球企業樂觀洞察、國家風險洞察、產業風險評級、國家ESG評級、企業營收與員工人數推估模型、付款指數與營運失敗分數。透過財經M平方的視覺化介面，使用者不再只是看到靜態的表格，而是能將這些精確的微觀數據疊加在宏觀經濟週期上，動態觀測市場全貌。
海外市場與據點布局：結合國家風險評級與國家ESG評級，企業可在跨國/地區布局時，全面評估目標市場的政治穩定性、經濟前景、法規環境及永續發展表現。這不僅適用於新市場進入策略，也能協助企業在既有市場進行風險再檢視，降低因匯率波動造成的外匯風險、因資本管制導致的轉移風險，以及政策變動帶來的不確定性衝擊。透過多維度量化指標，企業能更精準地制定區域策略，並在海外投資評估中兼顧財務回報與ESG合規，提升全球營運韌性。
產業與供應鏈配置：鄧白氏提供35大產業、132國/地區產業風險評級，搭配產業上下游追蹤與營運動態觀測，讓企業能即時掌握產業景氣波動與供應鏈穩定性。這些數據可用於設定採購節奏、優化備貨與庫存策略，並在面對地緣政治或原物料價格波動時，快速調整供應鏈結構。企業還能透過風險分配分析，評估供應商集中度與多元化程度，降低單一來源斷鏈風險，確保營運持續性。
企業層級分析：本次合作重點之一是將企業營收與員工人數推估模型納入平台，結合付款指數與營運失敗分數，企業可快速判斷客戶、供應商與通路的影響層級。透過推估企業營收、員工規模及關係企業結構，企業能觀察產業變化，同時發掘具成長潛力的合作夥伴與市場機會。這不僅縮短決策時間，也強化投資信心與策略調整，讓企業在市場中保持競爭優勢。
M平方整合全球經濟資料庫、獨家量化指標與專業研究報告，涵蓋宏觀經濟、資產市場、產業趨勢與企業財報，並以視覺化介面將龐雜數據轉化為清晰洞察。使用者不再只是瀏覽靜態數據，而能在動態圖表中觀測景氣循環與市場脈動，從總體到微觀，快速完成投資與策略決策。
宏觀經濟與資產市場洞察 : 彙整超過4,000萬筆全球經濟數據，透過獨家量化指標協助判讀景氣循環。涵蓋股市、匯市、債市、大宗商品等50項以上全球資產範圍，以動態圖表與指標解讀，將複雜數據轉化為清晰決策依據。
深度產業分析與企業財報追蹤 : 整合全球8大產業、台灣27大產業5000家美股企業財報資料庫，一站完成總經、產業、個股投資決策。
專業研究與獨家分析報告：每年發佈485篇專業報告，涵蓋30+國家/地區與主題，每日追蹤全球股、匯、債與原物料關鍵基本面，大幅縮短研究時間，協助決策者精準判斷市場動態。
其他人也在看
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 6
恭喜陳晨威、啾啾登記結婚了！才宣布求婚成功 甜吻畫面曝光
中職「樂天桃猿」球星陳晨威昨日宣布向「中信兄弟」啦啦隊女神啾啾（Julia，林尹樂）求婚成功，今（10）日便前往戶政事務所登記結婚，進度飛快。雙方親友到場見證幸福時刻，更公開兩人親吻畫面，甜蜜氛圍滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 9
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 7
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 11
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 353
曹錦輝也+1？傳要挑戰CPB 薪資問題觀望中
大陸棒球城市聯賽（CPB）將在明年1月開打，近期傳出不少台灣球員都將西進打球，根據媒體報導，就連退役許久的前球星曹錦輝都要來參一咖，也想加入球隊重返職棒舞台。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 13
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 62
大S生前暖舉再被證實！陝西學生繳不出學費求助 她低調協助度過難關
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台灣知名女星大S（徐熙媛）今年2月不幸病逝，人美心善的她在生前有不少善舉。近日一名中國陝西網友透露，過去因家庭原...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 81
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 214
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 1 天前 ・ 268
南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了
即時中心／高睿鴻報導迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。民視 ・ 5 小時前 ・ 215
范瑋琪「自認河北人」想回老家唱！被攻擊走音「唱歌難聽」反擊：我有我的style
娛樂中心／巫旻璇報導歌手范瑋琪（范范）近年將事業重心移往中國，近日她接受中國媒體《騰訊娛樂》專訪，吐露這6年間經歷的低潮與心路歷程，分享這段期間陸續失去父母、奶奶、叔叔與摯友大S，加上長期面對網路批評，讓她一度陷入自我懷疑，「我們只是平凡善良的人，卻被誤會得像魔鬼一樣」，更自認是河北人，坦言「希望有一天回去吃家鄉菜，開一場演唱會」。民視 ・ 1 小時前 ・ 75
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 101
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 71
蘇巧慧2026選新北！命理專家曝1局面：勝算大
政治中心／李汶臻報導2026九合一選舉將在明年11月28日登場，各陣營已陸續開始布局，外界持續關注6都縣市長人選；目前民進黨正處於提名階段，新北市由蘇巧慧出馬，外界普遍看好她能傳承老爸蘇貞昌衣缽。台南市長選戰，民進黨初選競爭激烈，有立委陳亭妃、林俊憲爭取提名，而台中市方面，民進黨已徵召立委何欣純參戰，國民黨則是暫未敲定人選。對此，有命理專家指出被提名人若擁「這些條件」機會相當高。民視 ・ 2 小時前 ・ 140
他沒碰甜食竟糖尿病！醫揪「1食物」是禍首：還致癌、害心梗、腎衰竭
正確飲食攸關健康。一名血糖控制良好的患者，近來回診時，糖化血色素突然從6.2%飆到7.2%，已達糖尿病程度，但患者未碰零食、含糖飲料等，細問後得知，患者近來吃了很多滷牛肉。醫師林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖等，致滷製品含有較多糖分，常吃會致胰島素阻抗惡化。此外，滷製過程也會產生不健康的化合物，引發三高且傷害腎、心血管。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4
綠營鐵票倉要變天？郭正亮：周春米恐因「這事」落選
前立委郭正亮針對2026年中南部選情提出分析，認為若國民黨立委柯志恩對上民進黨立委邱議瑩、國民黨立委謝龍介對上民進黨立委林俊憲，藍營在南二都都存在贏面，甚至屏東議長若整合成功，周春米都可能面臨落選危機。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 180
高股息ETF不香了？她靠00919年領12.3萬：抱得住的標的「越跌越要買」
台股高股息ETF在2025年普遍陷入股價漲不動，配息也下降，讓不少投資人開始懷疑自己的存股策略是不是走錯了？對此，小資理財作家「鐵蛋」專訪時表示，買高股息ETF的目標就是「用股息累積現金流」，高股息產品的價值在於其穩定的配息能力，還特別點名00919連續11次配息年化報酬率都超過10%，「長期持有的標的遇到下跌，我是非常開心的，因為價格越便宜，我越能累積張數！」Yahoo特別企劃 ・ 7 小時前 ・ 22