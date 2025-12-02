美商長證實韓汽車關稅降至15% 追溯至11月1日生效

美國才與英國達成協議，宣布藥品零關稅，週一美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）證實，由於韓國已向國會提交立法，以落實對美國的投資承諾，因此宣布將韓國汽車進口關稅稅率調降至15%，並追溯至11月1日起生效。

美國先前對韓國進口商品徵收25%的關稅，韓國此項立法是為了兌現向美造船業等戰略產業投資3500億美元的承諾，以換取較低的稅率。盧特尼克在社群平台X發布聲明稱，此舉解鎖了韓國與美國總統川普（Donald Trump）所簽貿易協議的全部利益，「作為回應，美國將根據協議將包含汽車在內的部分關稅降至15%，自11月1日起生效。」同時取消對韓關稅疊加，使其與日本、歐盟等國的稅率相同。

廣告 廣告

盧克尼克還說，韓國對美國投資的承諾加強了雙方經濟夥伴關係以及國內就業和產業，並對兩國之間的「深厚信任」表示感激。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

全球唯一！ 英國輸美藥品「零關稅」

台美關稅談判拚年底前敲定！楊珍妮：目標稅率調降至15%、不能疊加

MAMA問卷列「香港、台灣為國籍」惹怒陸網 主辦方:未事前審核