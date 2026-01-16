美商長：台灣半導體40％產能移往美 得讓「川普開心」

多次提起台灣偷走美國晶片產業，川普還揚言要對台灣晶片徵收100％關稅。（示意圖／PhotoAC）





台美關稅敲定，降到百分之15！代價之一就是，在川普任內，台灣要將整個供應鏈與產能的百分之40，移往美國本土。美國商務部長被問到，這是不是跟台灣面臨的軍事威脅有關，他毫不避諱地大笑，強調台灣必須讓川普開心，因為美國總統是保衛台灣的關鍵。

台灣對等關稅出爐，美國商務部長盧特尼克接受CNBC專訪，言詞嗆辣，強調川普第二任期任內，也就是在2029年1月前，台灣整體供應鏈與產能的40％都要轉移到美國本土。當CNBC主持人提及台灣面臨中國軍事威脅的困境時，盧特尼克毫不避諱露齒大笑。

CNBC主播vs.美國商務部長盧特尼克：「（考慮到我們在中國週邊所見到的一些侵略性策略，在他們國家，也就是台灣，讓半導體產業分散產能，對大家是否都有幫助？）沒錯，聽著，他們需要讓我們的總統開心，對吧，因為我們的總統是保護他們國家的關鍵，所以台灣需要讓川普開心。」

猶如以半導體產業繳交保護費，專家指出，雖然美國短期內不會成為全球最大的晶片生產國，但這確保了供應鏈的穩定。

資深科技編輯丹豪利：「川普總統說，台灣搶走了半導體生意，但實際上是我們主動讓出的，許多公司決定轉向無晶圓廠模式，這就等於在說，既然台灣擁有這麼頂尖的技術，那我們就直接靠過去，交給他們做就好，對吧？不過美國目前仍然保有半導體製造的能力。」

川普多次提起台灣偷走美國晶片產業，還揚言要對台灣晶片徵收100％關稅。商務部長盧特尼克先前更喊出要產能對分，在台灣投資美國5000億美元之下，雖然暫時化解了貿易戰的煙硝，但未來怎麼投資、又是生產誰的晶片，仍是未知數。

