美啟動加薩二階進程 設委員會監督

美國總統川普特使魏科夫15日證實，美方將啟動加薩停火協議第二階段進程，並已初步協調組成委員會，負責過渡階段治理事務、當地非軍事化與戰後重建議題，協助飽經戰火蹂躪的加薩走廊走出陰霾、邁向長久和平。

英國「衛報」報導，美方15日宣布加薩停火協議第2階段計畫，將根據先前構想，在排除政治人物前提下，由在地技術官僚組成「加薩國家行政委員會」（NCAG），負責主導解除哈瑪斯武裝、協助加薩重建等過渡時期行政管理。

魏科夫雖未公布NCAG的15名成員名單，但埃及、卡達、土耳其等參與斡旋的國家，證實已與預定人選達成協議，預計由曾任巴勒斯坦自治政府副部長、負責工業區開發事務的沙斯擔任委員會主席，領導這項關鍵重任。

報導還說，由於以色列與哈瑪斯尚未達成協議，導致第二階段談判陷入僵局，因此魏科夫呼籲哈瑪斯盡快歸還最後一具以色列人質遺體，履行第一階段停火協議義務，以免招致嚴重後果。不過，以色列國防軍近日數度在停戰區域周邊，與武裝分子零星交戰，並宣布將繼續採取行動，消除從加薩對以國本土的攻擊，因此以哈和平前景仍未見樂觀。

魏科夫宣布將成立「加薩國家行政委員會」，主導停火協議第二階段治理。（達志影像／美聯社資料照片）