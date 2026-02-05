美啟動關鍵礦產儲備金庫 55國與會反制中國傾銷

美國總統川普啟動關鍵礦產儲備金庫計畫，邀請包括韓國、印度、泰國、日本、澳洲和剛果等，具有不同程度的冶煉和開採能力、總共55個國家，參加由副總統范斯和國務卿盧比歐等美國官員出席的關鍵礦產部長級會議，尋求全球合作；計畫透過關稅調整維持價格底線，建立稀土供應的生產線。

川普表示，「這項歷史性的計畫，將結合由進出口銀行提供的100億美元，跟20億美元的民間私人投資。我們甚至預期美國的納稅人，能夠從資金的貸款利息中獲利。」

根據2025年的數據顯示，中國掌握全球70%的稀土開採量，並且生產多達90%跟稀土相關的加工製成品。而為了報復美國的高額關稅，中國也在去（2025）年限制與汽車、軍工和科技業等相關的關鍵稀土原料出口，讓美國更加速推動關鍵礦產的開採和投資。

美國國務卿盧比歐在會議上，雖然沒有明確點名是中國，但表明稀土可能成為政治施壓工具。

盧比歐說：「高度開發和工業化的國家普遍都犯下一個錯誤，我們都沉迷於設計產品，但都忘記產品設計前要先能製造，製造出來前要有基本原料。全球關鍵礦產供應鏈現在集中在一個國家手上，最糟糕的情況可能導致它成為這個國家的地緣政治博奕工具，同時也容易受到各種突發狀況影響，例如疫情或政治動盪等因素。」

雖然目前只是在倡議的階段，但美國表示，目前已經有超過11個國家願意參加，還有20多個國家表現出高度的興趣。

至於台灣雖然沒有參與這次的會議，但美國國務院指出，美國和台灣在近期的經濟繁榮夥伴對話中，已經針對關鍵礦產合作做出戰略性的協調。

