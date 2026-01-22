美啟動「和平理事會」 35國承諾加入

記者施欣妤／綜合報導

美國總統川普22日在瑞士宣布，由他倡議成立的「和平理事會」（Board of Peace）正式啟動，將肩負「國際和平建設機構」重責，與聯合國等國際組織密切合作。

川普去年倡議成立「和平理事會」，初衷是為確保加薩走廊停火協議履行，但隨後將關注範圍擴大至國際。川普22日在「世界經濟論壇」（WEF）場邊，與部分已表態參與的國家領袖，舉行章程簽署儀式，正式啟動「和平理事會」。

白宮官員透露，已向約50國發出邀請，約20國領袖出席儀式，目前約有35國承諾加入。川普表示「這是令人興奮的一天」，「和平理事會」將與聯合國在內的國際組織合作。他說，美方「在中東實現了和平」，希望很快推動另一場戰爭也達成和平。

章程指出，「和平理事會」被定位為「國際組織」，目的是解決國際衝突，促進「受衝突影響或威脅的地區」和平、穩定與治理。川普計畫擔任無任期限制主席，理事會設有「創始執行委員會」，成員包含前英國首相布萊爾、國務卿盧比歐、川普女婿庫許納與美特使魏科夫等人。

「和平理事會」受邀名單包含歐洲國家、前蘇聯國家、俄羅斯與白俄羅斯等。不過，外界質疑，若「發起戰爭的國家」參與，將如何討論和平方案。目前，英、法、挪威、斯洛維尼亞、瑞典已表態拒絕參與。

川普在WEF場邊與參與國共同簽署章程，宣告「和平理事會」正式啟動。（達志影像／歐新社）